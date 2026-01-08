Tres lesionadas tras vuelco en Autopista 55 en San Luis

Una mujer, una joven y una beba resultaron lesionadas tras un accidente de tránsito ocurrido este jueves 8 de enero por la mañana en la Autopista 55, en la provincia de San Luis. El siniestro se registró cerca de las 9:00, a la altura del kilómetro 615, entre las localidades de Nueva Galia y Buena Esperanza, y demandó la intervención de personal policial y de salud.

Cómo ocurrió el accidente

Desde la Comisaría Distrito 19° informaron que el vehículo involucrado fue un automóvil Renault Sandero Stepway que circulaba de Sur a Norte por la Autopista 55. Al mando iba un hombre de 56 años de edad, quien viajaba acompañado por una joven de 19 años, una beba de tres meses y medio —hija de la joven— y una mujer de 60 años.



Todos los ocupantes tienen domicilio en Santa Rosa, provincia de La Pampa. De acuerdo con las averiguaciones realizadas en el lugar, al llegar a ese tramo de la autopista el automóvil mordió la banquina, perdió estabilidad y dio un tumbo. Finalmente, el rodado quedó apoyado sobre sus cuatro ruedas, a varios metros de la calzada asfáltica, lo que evitó la obstrucción del tránsito. El conductor manifestó ante los efectivos que habría perdido el control del vehículo tras quedarse dormido mientras manejaba.

Personas lesionadas y asistencia inmediata

Como consecuencia del vuelco, resultaron lesionadas la joven de 19 años, la beba de tres meses y medio y la mujer de 60 años. Las tres recibieron asistencia primaria en el lugar por parte del personal de salud que acudió a la emergencia. Posteriormente, fueron trasladadas en ambulancia al hospital de Buena Esperanza para una evaluación médica más compleja y la realización de estudios de control. Según se informó, el traslado se realizó de manera preventiva, teniendo en cuenta la edad de la beba y la necesidad de descartar lesiones internas. El conductor del vehículo, en tanto, sufrió golpes en la zona de la espalda, aunque no fue necesario su traslado a un centro de salud, ya que se encontraba consciente y en buen estado general.

Intervención policial y controles realizados

En el lugar del accidente trabajó personal policial de la Comisaría Distrito 19°, que se encargó de ordenar la circulación vehicular y realizar las actuaciones correspondientes. Como parte del procedimiento habitual, se le practicó al conductor el test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo, con 0,00 gramos de alcohol por litro de sangre. Este dato fue incorporado al informe policial junto con el relato del conductor y las observaciones realizadas en la escena. No se registró la participación de otros vehículos ni daños a terceros. El automóvil quedó fuera de la traza principal, lo que permitió que el tránsito continuara con normalidad durante las tareas de asistencia y peritaje.

Un hecho bajo análisis preventivo

Las actuaciones quedaron a disposición de las autoridades competentes, mientras se aguarda la evolución de las personas lesionadas. Desde la Policía recordaron la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir, en especial en trayectos largos y durante las primeras horas de la mañana. El cansancio y la somnolencia son factores de riesgo frecuentes en rutas y autopistas. El caso se enmarca dentro de los controles y relevamientos habituales que se realizan tras un siniestro vial, con el objetivo de establecer con claridad las circunstancias del hecho y reforzar las acciones de prevención en la red vial provincial.