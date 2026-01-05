Vuelco e incendio en Autopista 55 deja heridos

Este lunes 5 de enero, alrededor de las 12:30 horas, se produjo un grave accidente de tránsito en la Autopista 55, a la altura del kilómetro 662, unos 30 kilómetros al norte de Buena Esperanza en la provincia de San Luis. Un automóvil Ford Ka volcó y se incendió, dejando a sus dos ocupantes con lesiones que requirieron atención médica inmediata.



Cómo ocurrió el vuelco

De acuerdo a las averiguaciones policiales, el vehículo era conducido por un hombre de 47 años, acompañado por su pareja de 34 años. Ambos tienen domicilio en la provincia de San Juan. El rodado circulaba de norte a sur cuando, por razones que aún se investigan, el conductor perdió el control. El automóvil mordió la banquina, reingresó a la carpeta asfáltica, derrapó y finalmente volcó.

Tras el impacto, los ocupantes lograron salir por sus propios medios. Minutos después, el Ford Ka comenzó a incendiarse, lo que agravó la situación en la zona. La rápida reacción de los viajeros evitó que quedaran atrapados dentro del vehículo en llamas.



Asistencia médica y traslado

El hombre y la mujer fueron asistidos en el lugar por personal médico del hospital de Buena Esperanza. Posteriormente, ambos fueron trasladados en ambulancia hacia ese nosocomio para recibir atención más completa, debido a las lesiones sufridas en el vuelco. Aunque no se detallaron públicamente los diagnósticos, se confirmó que las heridas requerían cuidados hospitalarios.

La intervención médica fue clave para estabilizar a los lesionados. El traslado inmediato permitió que recibieran asistencia especializada, reduciendo riesgos derivados del accidente y del incendio posterior.



Bomberos y propagación del fuego

Mientras los heridos eran atendidos, personal de Bomberos Voluntarios de Buena Esperanza trabajó intensamente para extinguir las llamas. El fuego consumió el automóvil y se propagó hacia la banquina, generando un foco de riesgo adicional.

De acuerdo a la información oficial, se constató la quema de vegetación en un tramo de aproximadamente 1,5 kilómetros. La extensión del incendio obligó a un despliegue mayor de recursos para evitar que las llamas alcanzaran sectores más amplios de la autopista y zonas cercanas.



Un hecho que alerta sobre la seguridad vial

El siniestro ocurrido en la Autopista 55 pone en evidencia los riesgos presentes en las rutas de la región. La pérdida de control del vehículo, el vuelco y el incendio posterior generaron una cadena de consecuencias que afectaron tanto a los ocupantes como al entorno. La rápida intervención de la policía, el personal médico y los bomberos permitió contener la emergencia y asistir a las víctimas.

La investigación continuará para determinar las causas exactas del accidente. Mientras tanto, el hecho recuerda la importancia de la prevención y el respeto de las normas de tránsito, especialmente en rutas de alta circulación donde cualquier imprevisto puede derivar en situaciones graves.





