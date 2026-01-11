Accidente y alcotest positivo en San Francisco

Un joven de 20 años volcó con su camioneta Ford Ranger en San Francisco del Monte de Oro. El accidente ocurrió el domingo 11 de enero, cerca de las 07:30 horas, en calle Coronel Concha. El conductor resultó ileso, pero el alcotest arrojó 0,82 g/l de alcohol en sangre y el vehículo fue secuestrado preventivamente.



El escenario del accidente

La mañana del domingo comenzó con un fuerte movimiento en la localidad. Según informaron desde la Comisaría Distrito 14°, el joven circulaba de norte a sur por Coronel Concha. Al llegar al tramo comprendido entre las calles 25 de Mayo y Miguez Iñarra, perdió el control de la camioneta. El vehículo subió a un borde de tierra, con árboles y alambrado, y terminó volcando sobre el margen derecho. El impacto generó alarma entre vecinos que escucharon el ruido y dieron aviso a las autoridades.

El lugar del siniestro es una zona urbana con tránsito moderado. La camioneta quedó con daños visibles, lo que obligó a la intervención inmediata de la policía y del personal de salud. A pesar del vuelco, el conductor salió por sus propios medios y se negó a recibir asistencia médica, asegurando que se encontraba en buen estado. Esa decisión fue respetada por los profesionales del hospital local, quienes igualmente permanecieron en el sitio para verificar que no hubiera lesiones ocultas.



La intervención policial

Tras el accidente, efectivos de la Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial realizaron el procedimiento habitual. El joven fue sometido al test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 0,82 g/l de alcohol en sangre. Este nivel supera el límite permitido para conducir y constituye una infracción grave en materia de seguridad vial.

Ante la confirmación del resultado, la camioneta Ford Ranger fue secuestrada de manera preventiva. La medida busca garantizar que el vehículo no vuelva a circular hasta que se resuelva la situación administrativa y judicial correspondiente. El procedimiento se llevó a cabo en presencia de testigos y bajo las normas establecidas por la legislación vigente.



Reacciones y medidas

El hecho generó preocupación en la comunidad. Los vecinos destacaron la importancia de los controles de alcoholemia y la necesidad de reforzar la prevención en horarios nocturnos y de madrugada. La policía recordó que conducir bajo los efectos del alcohol aumenta el riesgo de accidentes, incluso en trayectos cortos o conocidos.

La Dirección General de Policía Caminera y Seguridad Vial reiteró que los operativos se realizan de manera constante en diferentes puntos de la provincia. El objetivo es reducir la siniestralidad y concientizar sobre la responsabilidad al volante. En este caso, el resultado positivo del alcotest fue determinante para aplicar las sanciones correspondientes y evitar que el joven continuara circulando.



Un llamado a la prevención

El accidente en San Francisco del Monte de Oro se suma a otros episodios registrados en la región. Aunque el conductor salió ileso, el vuelco pudo haber tenido consecuencias más graves. La combinación de alcohol y conducción representa un riesgo que afecta no solo al propio conductor, sino también a peatones y otros vehículos.

Las autoridades insisten en la necesidad de evitar el consumo de alcohol antes de manejar. La prevención es clave para reducir los siniestros viales y proteger la vida de todos los ciudadanos. Este caso recuerda que una decisión imprudente puede terminar en un accidente, con daños materiales y sanciones legales. La comunidad, por su parte, refuerza el mensaje de responsabilidad y cuidado en cada trayecto.