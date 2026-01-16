Nueva obra de energía solar avanza en San Juan

San Juan dio un paso fundamental para fortalecer su sistema eléctrico con la llegada de los postes destinados a la nueva línea de alta tensión de 132 kV. Esta obra estratégica permitirá conectar las estaciones transformadoras Solar Ullum y Albardón/Chimbas, facilitando el transporte de 180 MW de energía limpia para todos.

Un avance logístico sin precedentes para la región

La llegada de las estructuras de soporte al área de trabajo no es simplemente un trámite administrativo, sino un hito que modifica el ritmo de la construcción en el terreno. Estos enormes postes de hormigón y acero, diseñados bajo las normas más exigentes de ingeniería moderna, constituyen el esqueleto fundamental sobre el cual descansarán los conductores que llevarán la electricidad desde los parques solares hasta los hogares.



El proceso de transporte de estos elementos ha requerido una planificación milimétrica, involucrando camiones de gran porte y equipos especializados que deben navegar por la geografía sanjuanina con precisión quirúrgica para evitar cualquier daño material.



Las tareas de descarga y acopio se realizan bajo estrictos protocolos de seguridad, garantizando que cada pieza esté lista para su montaje inmediato en la traza de 18 kilómetros de extensión. Este despliegue técnico evidencia la magnitud de la inversión y la complejidad que conlleva modernizar la infraestructura energética en una zona de alta exigencia climática.



Al observar el movimiento de las grúas y la actividad incesante de los operarios, queda claro que la provincia ha entrado en una fase decisiva de su plan de desarrollo. La logística, aunque a veces invisible para el ciudadano común, es el motor que permite que los proyectos de gran escala se conviertan en realidades tangibles que benefician a toda la comunidad.

Detalles técnicos de una interconexión vital

La construcción de esta nueva Línea de Interconexión Eléctrica en 132 kV representa una pieza maestra de la ingeniería eléctrica contemporánea en Cuyo. Su función principal es servir de puente robusto entre dos puntos neurálgicos de la red provincial, permitiendo que el flujo de energía sea constante y eficiente incluso en momentos de máxima demanda. La traza de 18 kilómetros ha sido cuidadosamente estudiada por especialistas para minimizar el impacto ambiental y maximizar la durabilidad de la instalación frente a las inclemencias del tiempo, como el viento Zonda o las altas temperaturas estivales.



Cada metro de cable y cada aislador instalado responde a un esquema de redundancia que busca evitar cortes en el suministro y mejorar la estabilidad de la tensión en los departamentos aledaños. Es importante destacar que el transporte de energía en alta tensión es mucho más eficiente que en niveles inferiores, ya que reduce drásticamente las pérdidas por calor durante el trayecto, lo que se traduce en un mejor aprovechamiento de cada kilovatio generado por el sol.



El montaje de la infraestructura que comienza ahora es el resultado de meses de estudios previos de suelo y simulaciones eléctricas que aseguran que San Juan cuente con una red de primer nivel mundial. Los conductores, una vez tendidos, formarán una red invisible de progreso que unirá la generación sustentable con los centros de consumo masivo de manera armoniosa.

La transformación de las estaciones transformadoras

El proyecto no se limita únicamente al tendido de cables y postes, sino que abarca la modernización integral de dos infraestructuras críticas: la Estación Transformadora Solar Ullum y la Estación Transformadora Albardón/Chimbas. Ampliar estas estaciones es como agrandar el corazón de un sistema vivo; permite que más energía sea procesada, regulada y distribuida con seguridad hacia las redes de media y baja tensión que llegan a nuestras casas y comercios. En Solar Ullum, los trabajos se centran en adaptar la capacidad de recepción de los diversos parques fotovoltaicos que se encuentran en la zona, creando un centro de acopio energético de referencia nacional.



Por otro lado, la estación Albardón/Chimbas se prepara para recibir este caudal adicional de potencia, actuando como un nodo de distribución estratégica que reforzará la fiabilidad del servicio en áreas densamente pobladas y zonas industriales en crecimiento. Estas obras incluyen la instalación de nuevos transformadores de potencia, celdas de protección de última tecnología y sistemas de monitoreo remoto que permiten detectar fallas en milisegundos.



La sinergia entre la generación solar y la capacidad de transformación es lo que realmente define a una provincia moderna. Sin estas estaciones ampliadas, el sol que brilla sobre los campos de paneles no podría transformarse de manera efectiva en la luz que ilumina una escuela o en el motor que impulsa una fábrica regional.

Un salto cuantitativo: 180 MW para el sistema

La cifra de 180 megavatios de potencia renovable que se sumarán al sistema eléctrico mediante esta obra estratégica es impactante y merece un análisis detallado. Para comprender su magnitud, basta con imaginar que esta potencia es suficiente para abastecer a decenas de miles de hogares sanjuaninos, brindando una seguridad energética que antes era difícil de alcanzar.



Este incremento no solo beneficia al consumo residencial, sino que ofrece un respaldo vital para el sector productivo y comercial, que requiere una red sólida para planificar sus inversiones a largo plazo. Al inyectar tal cantidad de energía limpia, San Juan reduce su dependencia de combustibles fósiles y de la generación térmica tradicional, lo que disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero.



La estabilidad que aporta esta potencia adicional es especialmente notable durante las horas del día, cuando la radiación solar es máxima y la demanda suele aumentar debido al uso de equipos de climatización. La red provincial se vuelve así más resiliente ante posibles contingencias, permitiendo una mejor distribución de las cargas y evitando sobrecargas en equipos antiguos. Es una inversión que piensa en las próximas décadas, asegurando que el crecimiento poblacional no se vea limitado por la falta de recursos energéticos básicos. La energía solar deja de ser una promesa de futuro para convertirse en el pilar principal del presente sanjuanino.

El rol del Estado y el compromiso de EPSE

La ejecución de esta obra está en manos de Energía Provincial Sociedad del Estado (EPSE), bajo el impulso decidido del Gobierno de San Juan. Este modelo de gestión demuestra la importancia de contar con empresas públicas eficientes que puedan liderar proyectos de infraestructura que, por su escala y costo, requieren una visión de largo plazo que trascienda los intereses inmediatos. EPSE ha logrado consolidarse como un referente técnico en la región, coordinando a contratistas, ingenieros y proveedores para que cada fase del cronograma se cumpla con rigurosidad.



El financiamiento de estos proyectos es una clara señal de hacia dónde quiere ir la provincia: un destino donde la autosuficiencia energética sea una ventaja competitiva para atraer industrias y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Invertir en cables, postes y estaciones es, en última instancia, invertir en soberanía y autonomía, permitiendo que San Juan decida su propio rumbo productivo sin depender exclusivamente de decisiones externas.



El compromiso estatal se refleja también en la generación de empleo local, ya que este tipo de construcciones demanda una gran cantidad de mano de obra calificada y servicios indirectos que dinamizan la economía regional. La transparencia en los procesos de licitación y la seriedad en los plazos de entrega han permitido que San Juan sea vista hoy como un ejemplo de desarrollo energético sustentable en toda la República Argentina.

Impacto social y crecimiento productivo regional

Más allá de los términos técnicos y las grandes estructuras de hormigón, el impacto real de esta obra se sentirá en el día a día de cada vecino de la provincia. Un sistema eléctrico fortalecido significa menos fluctuaciones de tensión que pueden dañar electrodomésticos, y una mayor capacidad para que nuevos emprendimientos puedan conectarse a la red sin dificultades.

Para el sector agrícola e industrial de departamentos como Albardón, Chimbas y Ullum, contar con una línea de 132 kV cercana es sinónimo de previsibilidad y potencia disponible para modernizar sus procesos productivos. El desarrollo de las energías limpias no es solo una cuestión ambiental; es una herramienta de equidad social que permite que zonas que antes estaban en la periferia del sistema ahora se conviertan en protagonistas de la generación eléctrica.

La infraestructura energética es la base sobre la cual se asientan todos los demás servicios, desde el funcionamiento de los hospitales hasta la conectividad a internet de alta velocidad. Al fortalecer los cimientos de nuestra red, estamos construyendo un San Juan más justo, donde las oportunidades de crecimiento no se vean truncadas por limitaciones técnicas. Cada poste que se levanta hoy es una garantía de que mañana habrá energía suficiente para que los jóvenes de la provincia puedan desarrollar sus proyectos aquí mismo, en su tierra, con recursos propios y renovables.

Hacia un horizonte de sostenibilidad permanente

San Juan se ha posicionado firmemente en la vanguardia de la transición energética nacional, y esta obra es un testimonio elocuente de esa vocación de liderazgo sostenible. El sol, nuestro recurso más abundante y generoso, se convierte gracias a estos proyectos en una fuente inagotable de riqueza que no daña el entorno natural que tanto valoramos. Mirar hacia el futuro implica entender que el modelo energético mundial está cambiando, y nuestra provincia ha decidido no ser una mera espectadora, sino una protagonista activa de ese cambio global.



La interconexión de las estaciones Solar Ullum y Albardón/Chimbas es un paso más en un camino de largo aliento que busca convertir a la región en un polo de exportación de energía verde para todo el país. Esta visión estratégica protege nuestro medio ambiente para las generaciones venideras, reduciendo la huella de carbono y fomentando una cultura de respeto por la naturaleza.



El éxito de estos trabajos finales marcará un antes y un después en la historia del desarrollo sanjuanino, consolidando un sistema eléctrico sólido, moderno y, sobre todo, humano. Estamos construyendo un legado de innovación y responsabilidad que perdurará por muchos años, demostrando que con planificación y esfuerzo es posible alcanzar metas ambiciosas. El futuro de San Juan ya está en marcha, sostenido por postes de hormigón y alimentado por la fuerza imparable de nuestra propia estrella, el sol.