San Juan se muestra en Pinamar con Origen

Origen San Juan abrió sus puertas en Pinamar para difundir la cultura, los paisajes y los productos de la provincia. La iniciativa, impulsada por el gobernador Marcelo Orrego y coordinada por la Agencia Calidad San Juan junto a los ministerios de Producción, Turismo, Cultura y Deporte, busca fortalecer la presencia sanjuanina en la temporada de verano.

Una vidriera estratégica en plena temporada

La instalación de Origen San Juan en Avenida Bunge 545, esquina Libertador, coloca a la provincia en uno de los puntos más transitados de la ciudad. Allí se concentra gran parte de la actividad comercial y gastronómica, además de la vida nocturna que caracteriza a Pinamar durante el verano.

El espacio se suma al local inaugurado días atrás en Mar del Plata, consolidando una estrategia integral de promoción en la Costa Atlántica. La elección de estas ciudades responde a la alta afluencia de visitantes que cada temporada estival eligen la región como destino de descanso. Con esta presencia, San Juan busca posicionarse como alternativa turística y productiva, mostrando su identidad en un escenario de gran visibilidad.

Productos regionales y experiencias para compartir

El espacio ofrece a vecinos y turistas la posibilidad de degustar y adquirir productos típicos de la provincia. Entre ellos se destacan vinos de reconocidas bodegas, aceites de oliva de calidad, dulces regionales y pistachos, todos elaborados en San Juan.

La propuesta no se limita a la venta: también se busca generar experiencias que acerquen la cultura provincial a los visitantes. Cada producto refleja la tradición y el trabajo de los productores locales, convirtiéndose en una puerta de entrada a la riqueza gastronómica y productiva de la región. Además, el espacio funciona como punto de encuentro para quienes desean conocer más sobre los paisajes y atractivos turísticos de San Juan, desde sus montañas y valles hasta sus propuestas culturales.

Promoción turística y vínculos comerciales

La iniciativa forma parte de un plan integral para posicionar a San Juan como destino turístico y productivo. El objetivo es aprovechar la temporada de verano en la Costa Atlántica para difundir la oferta provincial ante un público diverso y numeroso.

Al mismo tiempo, se busca fomentar la generación de vínculos comerciales entre productores sanjuaninos y potenciales compradores o distribuidores que visitan la zona. La presencia en Pinamar y Mar del Plata permite mostrar la diversidad de la provincia en escenarios de gran circulación, donde confluyen turistas de distintos puntos del país. De esta manera, Origen San Juan se convierte en una herramienta para ampliar mercados y fortalecer la identidad provincial en un contexto de alta exposición.

San Juan se proyecta hacia nuevos públicos

Con Origen San Juan, el gobierno provincial apuesta a una estrategia de promoción que combina turismo, cultura y producción. La propuesta se presenta como una oportunidad para que los visitantes de la Costa Atlántica descubran la riqueza de una provincia que ofrece mucho más allá de sus productos. La difusión de paisajes, tradiciones y atractivos turísticos busca despertar el interés de quienes aún no conocen San Juan como destino. Al mismo tiempo, la presencia en espacios de gran concurrencia permite consolidar la imagen de la provincia en el mercado nacional. La iniciativa refleja un esfuerzo por acercar la identidad sanjuanina a nuevos públicos, generando un puente entre la región cuyana y la costa argentina.