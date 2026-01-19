Asalto armado en Maipú refleja el estado de las calles

Un joven de 28 años fue víctima de un asalto en la intersección de Ruta Provincial 50 y calle Serpa, en Maipú, alrededor de las 22:05 horas. Dos sujetos lo sorprendieron y, mediante amenazas con un arma blanca, le sustrajeron 70.000 pesos en efectivo y un teléfono celular antes de darse a la fuga.

Detalles del ataque



El hecho ocurrió mientras la víctima circulaba por la zona. Según fuentes policiales, los delincuentes actuaron con rapidez y violencia, intimidando al joven con un cuchillo. Tras obtener el dinero y el dispositivo móvil, escaparon sin dejar rastros inmediatos. La denuncia fue radicada en la Comisaría 49, que intervino de manera inmediata en el operativo inicial.

Intervención judicial



La Oficina Fiscal de jurisdicción tomó intervención en el caso y se encuentra recopilando pruebas para identificar a los responsables. Se ordenaron relevamientos en el lugar y entrevistas con posibles testigos. La investigación busca determinar si los atacantes forman parte de una banda dedicada a robos similares en la zona.

Contexto de inseguridad en Maipú



El departamento de Maipú ha registrado un aumento en los hechos de inseguridad durante el último año. Según datos oficiales, se contabilizaron más de 320 asaltos denunciados en 2025, con un incremento del 15% respecto al año anterior. La mayoría de los casos involucran amenazas con armas blancas y robos de dinero en efectivo o teléfonos celulares, lo que refleja un patrón repetido en la modalidad delictiva.

Operativos de prevención



Ante esta situación, la Policía de Mendoza ha desplegado operativos de alto impacto en Maipú desde mediados de 2025. Estos incluyen controles vehiculares, verificación de antecedentes y patrullajes en zonas estratégicas. En enero de 2026, por ejemplo, se realizaron procedimientos que dejaron como saldo 12 personas aprehendidas y más de 280 vehículos controlados, en un intento por reducir la incidencia de delitos en el departamento.

Impacto en la comunidad



Vecinos de la zona han manifestado preocupación por la frecuencia de los asaltos y la violencia empleada por los delincuentes. Comerciantes y transeúntes señalan que la Ruta Provincial 50 es un punto crítico, especialmente en horarios nocturnos, debido a la escasa iluminación y la baja circulación de personas. La reiteración de hechos similares genera un clima de inseguridad que afecta la vida cotidiana.

Próximos pasos de la investigación



La Oficina Fiscal continuará con las tareas de identificación de los sospechosos y el análisis de cámaras de seguridad cercanas. Se espera que en los próximos días se obtengan avances que permitan esclarecer el caso y dar con los responsables. Mientras tanto, las autoridades recomiendan extremar precauciones al transitar por zonas poco iluminadas y colaborar con la justicia aportando información que pueda resultar útil.