Asalto con arma blanca a un vecino en Godoy Cruz

Un hombre de 35 años fue víctima de un asalto durante la madrugada en el barrio La Gloria, en Godoy Cruz. Caminaba para comprar cigarrillos cuando fue sorprendido por un individuo armado con un cuchillo. Bajo amenazas, le robaron prendas de vestir y el agresor huyó. Interviene la Oficina Fiscal correspondiente.
El episodio ocurrió cerca de las 5 de la mañana y fue denunciado en la Comisaría 52. La víctima, identificada por sus iniciales R.A.O., relató que se desplazaba a pie por la zona cuando fue interceptada de manera repentina. El atacante utilizó un arma blanca para intimidarlo y exigirle sus pertenencias. En pocos segundos, le sustrajo una campera, un pantalón y una remera. Tras concretar el robo, el sospechoso se dio a la fuga sin ser detenido en el lugar. Personal policial tomó intervención inmediata, registró la denuncia y dio aviso a la Oficina Fiscal de jurisdicción, que quedó a cargo de la investigación.
De acuerdo con el testimonio aportado, el asalto se produjo sin forcejeos prolongados. La amenaza con el arma blanca fue suficiente para que la víctima entregara las prendas. No se reportaron lesiones físicas, aunque sí una situación de fuerte tensión y miedo. El hecho se encuadra dentro de la modalidad de robo simple con intimidación, una tipología que suele ocurrir en horarios de baja circulación. La descripción del agresor fue incorporada al acta policial y será utilizada para orientar las tareas investigativas, como el relevamiento de cámaras de seguridad públicas y privadas de la zona.
Desde la Oficina Fiscal se dispusieron las primeras medidas. Entre ellas, la recopilación de registros fílmicos cercanos al lugar y la toma de declaraciones para reconstruir el recorrido previo y posterior del sospechoso. También se analizan datos sobre hechos similares denunciados en el área, con el objetivo de establecer si existe algún patrón. La policía trabaja con patrullajes preventivos y recorridas en puntos estratégicos del barrio La Gloria, mientras se avanza con el cruce de información disponible. Por el momento, no se informaron detenciones vinculadas a este caso.
El asalto se suma a otros episodios delictivos ocurridos en horarios nocturnos o de madrugada, cuando la circulación es menor. Las autoridades recuerdan la importancia de denunciar de inmediato cualquier hecho y aportar datos que puedan resultar útiles para la investigación. La colaboración vecinal, a través de información precisa y oportuna, es considerada clave para el esclarecimiento. La causa continúa en etapa investigativa y se esperan novedades a partir de las diligencias ordenadas por la fiscalía interviniente.
