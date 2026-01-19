Más de 300 participantes en el Tour del Sol

Este domingo 18 de enero, en San Juan finalizó la segunda edición del Tour del Sol 2026, carrera amateur de ciclismo en ruta para categorías Libres y Máster. La competencia que contó con la organización de la Asociación Civil A Pedal San Juan y el apoyo principal del Gobierno provincial, con presencia de su Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte.

Los flamantes ganadores del Tour fueron los siguientes ciclistas: Fabio Figueroa, en Libres; José Luis Font, en Máster B; Carlos Alberto Castillo, en Máster C; y Néstor Varela, en Máster D. En total participaron más de 300 competidores, provenientes de distintos departamentos de San Juan, otras provincias argentinas (como Mendoza, San Luis, La Rioja, Buenos Aires, entre otras) y países sudamericanos como Chile o Colombia.

La competencia concluyó este domingo por la mañana en Avenida Circunvalación, con muy buena presencia de espectadores. La primera etapa se disputó el jueves 15 en Santa Lucía, la segunda en la Ruta del Sol en Rivadavia el viernes 16, la tercera el sábado 17 en Sarmiento, con final en Pedernal. Todas fueron en pelotón y no hubo contrarreloj individual.

Para el público sanjuanino afín a este deporte, el calendario veraniego continuará con el plato fuerte de la temporada. En el ámbito del campeonato oficial de la Federación Ciclista Sanjuanina, este viernes 23 enero comenzará la Vuelta a San Juan 2026. La gran cita tendrá un prólogo, nueve etapas y un cierre prometedor el domingo 01 de febrero en Avenida Circunvalación.

Créditos: Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte - Gobierno de San Juan.