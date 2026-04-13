Gas natural: obra clave para vecinos de La Punta

La obra de ampliación de la red de gas natural en La Punta avanza a buen ritmo y ya superó el 55% de ejecución. El proyecto beneficiará a 1.574 familias de distintos complejos habitacionales, en el marco de una inversión provincial que supera los 4.800 millones de pesos.

Un avance sostenido en los barrios

Los trabajos se desarrollan en los barrios 74, 600 y 900 Viviendas, donde el despliegue de maquinaria y cuadrillas se mantiene activo. Según informaron desde el área de infraestructura, ya se instalaron miles de metros de cañería y se continúa con el tendido de la red. La obra contempla un total de 32.000 metros de caños de polietileno de alta densidad.

Actualmente, las tareas se concentran en la apertura de zanjas, colocación de cañerías y la unión de tramos mediante termofusión. Además, se realizan derivaciones domiciliarias y el ensamblado de piezas especiales. Estos trabajos permiten avanzar de manera progresiva en la consolidación del sistema que abastecerá a los hogares.

Infraestructura para un servicio eficiente

El proyecto no solo incluye la red de distribución, sino también la construcción de una planta de regulación y medición. A esto se suman los ramales de alimentación y tareas de repotenciación, necesarias para garantizar un suministro estable y eficiente.

En paralelo, equipos especializados trabajan en distintos frentes con tecnología específica para asegurar la calidad de las conexiones. En zonas urbanas, las excavaciones se realizan con maquinaria liviana para evitar daños en áreas cercanas a viviendas. También se implementan medidas de señalización preventiva para resguardar la seguridad de vecinos y trabajadores.

Impacto en la calidad de vida

Desde el Gobierno provincial destacaron que esta obra forma parte de un plan más amplio de expansión de la infraestructura energética. El objetivo es ampliar el acceso al gas natural en distintas localidades y mejorar las condiciones de vida de la población.

El acceso al gas natural no solo representa mayor confort en los hogares, sino también una reducción en los costos energéticos. Para muchas familias, significa dejar atrás el uso de garrafas y contar con un servicio continuo, más seguro y eficiente.

Más viviendas en desarrollo

En paralelo a la obra energética, la Provincia avanza en la construcción de nuevas viviendas en la ciudad. Actualmente, se ejecutan 30 unidades habitacionales correspondientes al programa “Tenemos Futuro”, que se encuentran en etapa de fundaciones.

Las tareas incluyen el armado de estructuras, instalación de cañerías sanitarias y preparación de bases. Esta iniciativa se suma a entregas realizadas anteriormente, como las de los programas “Progreso” y “Sueños”, que permitieron a varias familias acceder a su casa propia. Con estas acciones, la ciudad continúa su crecimiento urbano y mejora de infraestructura.