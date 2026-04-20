Gemini frena anuncios engañosos online

Gemini

La inteligencia artificial se consolida como una herramienta clave en la seguridad digital. Durante 2025, los sistemas impulsados por Gemini lograron detectar y bloquear más del 99% de los anuncios que violaban las políticas antes de que llegaran al público, marcando un avance significativo en la protección de los usuarios frente a fraudes y engaños.

Más precisión en la detección

El crecimiento de las estafas digitales obligó a reforzar los sistemas de control. En este contexto, Gemini permitió mejorar de forma notable la identificación de anuncios maliciosos. A diferencia de tecnologías anteriores, que se basaban en palabras clave, estos nuevos modelos analizan cientos de miles de millones de señales. Entre ellas, la antigüedad de las cuentas, los patrones de comportamiento y la estructura de las campañas.

Esta capacidad de análisis más profunda permite entender la intención detrás de los anuncios. Así, incluso aquellos contenidos diseñados para evadir controles pueden ser detectados antes de publicarse. El resultado fue contundente: en 2025 se bloquearon o eliminaron más de 8.300 millones de anuncios y se suspendieron casi 25 millones de cuentas vinculadas a actividades sospechosas.

Además, el avance de la inteligencia artificial generativa cambió el escenario. Dado que esta tecnología permitió a los ciberdelincuentes aumentar el volumen de anuncios engañosos, la compañía reforzó de manera significativa sus sistemas de control. El uso del razonamiento contextual de Gemini permite ahora identificar intenciones maliciosas en tiempo real y proteger a los usuarios antes de que se enfrenten a posibles estafas.

Un sistema que actúa en tiempo real

La velocidad es otro factor clave en este avance. Los actores maliciosos comenzaron a utilizar inteligencia artificial generativa para producir anuncios engañosos a gran escala. Frente a esto, Gemini introdujo la capacidad de revisar contenidos en tiempo real.

A finales de 2025, la mayoría de los anuncios adaptables en buscadores ya eran evaluados de manera instantánea. Esto significa que el contenido dañino puede ser bloqueado en el mismo momento en que se intenta publicar. Se trata de un cambio importante, ya que reduce al mínimo el margen de exposición de los usuarios.

A su vez, el sistema mejoró el procesamiento de reportes realizados por personas. Durante el último año, se gestionaron más de cuatro veces la cantidad de denuncias en comparación con el período anterior. Esto permitió actuar con mayor rapidez ante posibles fallas y reforzar el control humano en los casos más complejos.

El informe anual también incorpora nuevos datos detallados sobre los miles de millones de anuncios bloqueados y los millones de cuentas suspendidas en 2025. Además, incluye un análisis sobre cómo el panorama de las estafas impulsadas por inteligencia artificial evolucionó de formas que hasta hace pocos años no eran posibles.

Menos errores, más confianza

Uno de los desafíos históricos en este tipo de controles es evitar errores que afecten a anunciantes legítimos. En ese sentido, Gemini también mostró avances. Gracias a su capacidad para analizar en profundidad el contenido, logró diferenciar mejor entre ofertas reales y engaños sofisticados.

Este nivel de precisión redujo en un 80% las suspensiones incorrectas de cuentas. Es decir, menos empresas fueron penalizadas injustamente. Este punto resulta clave para sostener la confianza en las plataformas publicitarias y garantizar condiciones equitativas para quienes operan de manera transparente.

Al mismo tiempo, se fortalecieron los procesos de verificación de anunciantes. Validar identidades antes de permitir la publicación de anuncios suma una capa adicional de seguridad. De esta forma, no solo se detecta el fraude, sino que también se previene su ingreso al sistema.

El informe también destaca el impacto de esta mayor precisión en la reducción de acciones incorrectas al aplicar políticas. Este equilibrio entre control riguroso y menor margen de error se presenta como uno de los principales logros del sistema.

Un desafío en constante evolución

Las amenazas digitales cambian de forma permanente. Los estafadores adoptan nuevas herramientas y estrategias, lo que obliga a actualizar las defensas de manera continua. En este escenario, la inteligencia artificial se vuelve una aliada central.

Gemini representa un paso adelante en esa carrera. Su capacidad para anticiparse a los riesgos y actuar con rapidez permite reducir el impacto de los anuncios maliciosos. Sin embargo, el desafío sigue abierto.

El equilibrio entre seguridad, velocidad y apoyo a las empresas legítimas será clave en los próximos años. Mientras tanto, los avances registrados en 2025 muestran que es posible mejorar la protección de los usuarios sin frenar el desarrollo del ecosistema digital.