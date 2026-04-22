Misterio y violencia: hallan muerto a anciano

El hallazgo de un hombre sin vida en su casa de Pocito en la provincia de San Juan generó conmoción y abrió una investigación por presunto homicidio. La víctima fue identificada como José Yañez, de 78 años. El cuerpo presentaba signos de violencia y fue encontrado en la cocina de su vivienda el viernes al mediodía.

Un descubrimiento que sacudió al barrio

Todo comenzó cerca de las 12:00 del viernes 17 de abril. Personal de la Comisaría 7ma. llegó a una vivienda ubicada sobre Calle 12, a pocos metros de Alfonso XIII. Allí encontraron el cuerpo del hombre en el interior del domicilio. La escena presentaba indicios claros de violencia, lo que activó de inmediato el protocolo por muerte sospechosa.

Vecinos de la zona señalaron que el movimiento policial fue intenso durante varias horas. La zona quedó resguardada mientras trabajaban los equipos especializados. El caso generó preocupación en el barrio, donde la víctima era conocida.

Primeros datos de la investigación

Tras el hallazgo, intervino la Unidad Fiscal de Delitos Especiales junto con la Brigada de Investigaciones. El objetivo inicial fue preservar la escena y recolectar pruebas. Los peritos comenzaron a trabajar en busca de rastros biológicos, huellas y cualquier elemento que permita reconstruir lo ocurrido.

Los investigadores confirmaron que el cuerpo estaba en la cocina de la vivienda. Este dato es clave para entender la dinámica del hecho. También se relevó el estado general del lugar, en busca de signos de ingreso forzado o desorden.

El informe forense inicial

Las primeras pericias médicas aportaron datos importantes. Las doctoras Beatriz Vázquez y Cintia Ferreyra realizaron un análisis preliminar del cuerpo. Según indicaron, la muerte habría ocurrido más de 48 horas antes del hallazgo.

Además, confirmaron la presencia de lesiones compatibles con una muerte violenta. Se presume que la víctima recibió golpes, aunque aún no se determinó el objeto utilizado. Este punto será clave y se definirá con la autopsia completa.

La importancia de la autopsia

El estudio forense será determinante para avanzar en la causa. Permitirá establecer con mayor precisión la causa de muerte, el tipo de lesiones y el momento exacto del deceso. Estos datos son esenciales para la calificación legal del caso.

Por ahora, la hipótesis principal es la de homicidio doloso. Esto implica que habría existido intención de causar la muerte. Sin embargo, los investigadores mantienen cautela hasta contar con todos los informes.

Trabajo en la escena y búsqueda de pistas

Mientras tanto, el equipo de Criminalística continúa trabajando en el lugar. Cada detalle cuenta. Se analizan objetos, superficies y posibles rastros que puedan vincular a un sospechoso con la escena.

La cadena de custodia es un punto central en este proceso. Cada evidencia recolectada debe ser preservada correctamente para que tenga validez en una eventual instancia judicial. Esto reduce el margen de error y fortalece la investigación.

Investigación bajo reserva

Las autoridades manejan el caso con hermetismo. No se difundieron detalles sobre posibles sospechosos ni líneas firmes de investigación. Esta reserva busca evitar filtraciones que puedan entorpecer el trabajo.

Fuentes judiciales indicaron que las tareas de inteligencia criminal están en curso. Esto incluye entrevistas, análisis de entorno y posibles vínculos de la víctima. Cada paso se realiza con cautela.

Expectativa por los próximos avances

Las próximas horas serán clave para el caso. Se esperan los resultados de la autopsia y nuevas pericias. Estos informes podrían aportar datos concretos sobre cómo ocurrió el hecho y quién podría estar involucrado.

Mientras tanto, el caso sigue generando impacto en Pocito. La muerte de un hombre mayor en su propia casa, en circunstancias violentas, mantiene en alerta a la comunidad. La investigación continúa en busca de respuestas claras.