Congresos dejan millones y potencian Mendoza 2026

Mendoza Bureau

El turismo de reuniones gana peso en Mendoza. Un informe presentado por Mendoza Bureau al ministro de Producción detalla su fuerte impacto económico y su potencial de crecimiento. La actividad genera millones de dólares, empleo y movimiento en distintos sectores. También posiciona a la provincia Cuyana como sede clave de eventos.

Un motor económico en expansión

El estudio expuesto muestra números claros. El turismo de reuniones se consolida como una actividad estratégica. No solo atrae visitantes, también genera ingresos directos e indirectos. Según los datos, el gasto anual estimado de los asistentes oscila entre 190 y 230 millones de dólares. Si se suman los efectos indirectos, el impacto total alcanza entre 330 y 420 millones. Son cifras que reflejan el peso real del sector en la economía local.

Además, este tipo de turismo tiene un diferencial clave. El visitante que llega por congresos o eventos gasta, en promedio, un 35% más que un turista tradicional. Esto se traduce en mayor consumo en hoteles, restaurantes, transporte y actividades. También impulsa sectores como la tecnología, la logística y la organización de eventos. Es un movimiento que se distribuye en toda la cadena productiva.

Más que eventos: empleo y oportunidades

El impacto no es solo económico. También tiene un efecto directo en el empleo. El turismo de reuniones genera trabajo calificado y constante. Desde personal hotelero hasta técnicos, guías, organizadores y proveedores de servicios. Es una actividad que involucra a múltiples rubros al mismo tiempo.

Otro dato relevante es el efecto a largo plazo. El informe señala que el 40% de quienes visitan Mendoza por eventos regresan luego con familia o amigos. Es decir, el turismo de reuniones no termina cuando finaliza el congreso. Deja una puerta abierta para futuras visitas. Así, el impacto se multiplica con el tiempo.

Además, ayuda a romper la estacionalidad. A diferencia del turismo tradicional, que suele concentrarse en ciertas épocas del año, los eventos se realizan durante todo el calendario. Esto mantiene la actividad activa incluso en meses más tranquilos.

Los números que explican el crecimiento

El Observatorio de Turismo de Reuniones 2024-2025 aporta datos concretos. En ese período se registraron 541 reuniones en la provincia. Participaron 41.922 asistentes. La duración promedio fue de 1,47 días. En promedio, hubo más de 10.400 asistentes por mes.

A nivel global, el 72% de las reuniones tiene menos de 500 participantes. Este dato es clave para Mendoza. La provincia cuenta con infraestructura, servicios y escala ideal para ese tipo de eventos. No necesita megaestructuras para competir. Puede posicionarse con encuentros medianos, pero constantes.

Las proyecciones también son optimistas. Se estima que el sector podría atraer entre 180.000 y 240.000 asistentes por año. Cada visitante tendría un gasto promedio de entre 900 y 1.200 dólares. Esto ampliaría aún más el impacto económico en los próximos años.

Impacto fiscal y apoyo institucional

El informe también analiza los ingresos para el Estado. El turismo de reuniones generaría entre 16 y 25 millones de dólares anuales en impacto fiscal. Esto incluye ingresos brutos, tasas municipales y otros tributos. Es un aporte significativo para las finanzas públicas.

Durante la presentación, el ministro destacó que Mendoza está preparada para liderar este segmento. Señaló la capacidad hotelera, la calidad de los servicios y el capital humano. También resaltó un punto fuerte: la combinación entre turismo, gastronomía y vino. La provincia cuenta con más de 200 bodegas, muchas con restaurantes y alojamiento. Esto suma valor a la experiencia de los visitantes.

El encuentro se realizó en un hotel de la provincia y sirvió para alinear estrategias entre el sector público y privado. Esa articulación aparece como clave para atraer más eventos y consolidar el crecimiento.

El plan hacia 2028

Mendoza Bureau ya trabaja en una hoja de ruta. El plan 2026-2028 incluye acciones concretas. Entre ellas, el desarrollo de una estrategia digital, la promoción en mercados nacionales e internacionales y la postulación a congresos y ferias.

También se busca diversificar la oferta. Aparecen nuevas líneas como las bodas de destino y productos turísticos innovadores. Se suman herramientas de medición, objetivos claros y seguimiento por indicadores.

Otro eje es fortalecer el Observatorio de Turismo de Reuniones. Contar con datos precisos permite tomar mejores decisiones. También se proyecta continuar con iniciativas como la red de embajadores del turismo, que ayudan a posicionar a Mendoza en el mundo.

La provincia de Mendoza parte con ventajas competitivas claras. Tiene conectividad aérea y terrestre, infraestructura sólida y una oferta turística variada. A eso se suma su ubicación estratégica en el corredor bioceánico.

El desafío ahora es sostener el crecimiento. Atraer más eventos, mejorar la experiencia y seguir generando oportunidades. El turismo de reuniones ya no es un complemento. Es una pieza central del desarrollo económico de Mendoza.