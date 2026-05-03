Renca reunió fe y miles junto a Poggi en misa

Fe y multitud en Renca en una gran procesión

La localidad de Renca en la provincia de San Luis vivió una jornada marcada por la fe y la participación masiva de fieles. El gobernador Claudio Poggi acompañó la misa central y la tradicional procesión en honor al Cristo de Renca, en el cierre de la novena. Además, entregó una ley que reconoce estas celebraciones como patrimonio cultural inmaterial.

Se contabilizó una afluencia de 16.500 personas hasta las 12 horas de este 3 de Mayo 2026.

Un amanecer de fe y tradición

El día comenzó con un clima fresco. La temperatura apenas superaba los 11 grados. Aun así, desde temprano, los peregrinos empezaron a llegar al santuario.

La plaza central se fue llenando de personas. Muchos viajaron desde distintos puntos de la provincia. Otros llegaron desde regiones cercanas e incluso desde países vecinos.

El ambiente era tranquilo. Había expectativa. Se notaba en los gestos y en el movimiento constante de quienes buscaban un lugar para participar de la ceremonia.

La llegada de las autoridades

En paralelo, el gobernador Claudio Poggi arribó a la localidad acompañado por funcionarios de su gabinete. Fue recibido por el intendente Luis Altamirano.

Antes de la misa, se realizó un acto institucional. Allí, el mandatario provincial entregó la ley que declara patrimonio cultural inmaterial a las celebraciones del Divino Señor de Renca y del Santo Cristo de la Quebrada.

El reconocimiento busca preservar estas tradiciones. También pone en valor su importancia dentro de la identidad cultural de la provincia.

Palabras y reflexiones

En un breve contacto con la prensa, el gobernador expresó que participaba con fe y agradecimiento. Habló sobre la importancia de la salud, tanto personal como familiar.

También hizo referencia a los vínculos familiares. Señaló la relevancia de acompañar a los jóvenes y cuidar su bienestar emocional.

Por su parte, el intendente destacó la organización del evento. Remarcó el trabajo conjunto entre distintas áreas del gobierno para garantizar el desarrollo de la festividad.

La misa central

A las 10:30 comenzó la misa principal. El espacio frente al santuario estaba colmado. Fieles de todas las edades participaron con respeto y atención.

La ceremonia fue encabezada por el obispo de San Luis. Durante la homilía, destacó el valor de la fe como punto de encuentro.

El mensaje estuvo centrado en la unión. En la posibilidad de compartir y renovar creencias en comunidad. Las palabras resonaron entre los presentes.

La imagen y la emoción

Uno de los momentos más esperados fue la salida de la imagen del Cristo de Renca. Fue trasladada por sus portadores hasta el atrio.

El gesto fue acompañado por aplausos. También por pañuelos en alto y expresiones de agradecimiento.

El silencio se mezcló con emoción. Fue un instante breve, pero significativo para quienes participaron.

La procesión

Minutos después de las 11:30, comenzó la procesión. Las campanas del santuario marcaron el inicio del recorrido.

La imagen del Cristo fue llevada por las calles que rodean la plaza. Miles de personas caminaron detrás. Algunos en silencio. Otros entonando cantos.

El recorrido mantuvo el orden habitual. Fue un cierre tradicional para una de las celebraciones más convocantes de la región.

Una convocatoria que crece

Cada año, la festividad reúne a más personas. La participación no solo incluye a vecinos locales, sino también a turistas y peregrinos.

La presencia de delegaciones de otras provincias y países muestra el alcance de la celebración. También refleja su importancia cultural y religiosa.

El reconocimiento como patrimonio cultural refuerza ese valor. Busca asegurar su continuidad en el tiempo.

Un cierre con identidad

La jornada terminó con un clima de respeto y recogimiento. La procesión marcó el final de varios días de actividades.

Para muchos, fue un momento de agradecimiento. Para otros, una oportunidad de encuentro.

La celebración del Cristo de Renca volvió a mostrar su fuerza. Una tradición que sigue vigente y que convoca a miles cada año.