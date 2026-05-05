Expo educativa reunió a 5000 estudiantes en San Luis

Miles de jóvenes buscan su futuro en Expo San Luis

Más de 5.000 estudiantes participaron este martes en la tercera Expo Educativa “Tu Futuro está aquí” en San Luis. El evento reunió a 23 universidades e institutos que presentaron su oferta académica. El gobernador Claudio Poggi recorrió la feria, dialogó con jóvenes y destacó la importancia de elegir con información.

Un espacio para decidir el futuro

La Expo se desarrolló en el salón Malvinas Argentinas, que durante toda la jornada estuvo lleno de estudiantes y docentes. Jóvenes de 152 escuelas llegaron con sus buzos de promoción, generando un clima activo y participativo. La propuesta apuntó a brindar información clara sobre carreras y oportunidades dentro de la provincia.

Los asistentes pudieron recorrer distintos stands y conocer de cerca cada institución. Hubo contacto directo con docentes, estudiantes avanzados y referentes académicos. Esto permitió resolver dudas y conocer detalles que muchas veces no aparecen en folletos o sitios web.

Presencia institucional y acompañamiento

El gobernador Claudio Poggi participó activamente del recorrido. Visitó cada espacio, conversó con alumnos y se interesó por sus proyectos. Estuvo acompañado por el ministro de Educación, Guillermo Araujo, quien destacó la continuidad de la iniciativa.

Araujo explicó que se trata del tercer año consecutivo de la Expo. Señaló que es parte del trabajo de la Comisión Provincial de Articulación con el Nivel Superior. El objetivo es acercar a los estudiantes a la oferta educativa local y facilitar una elección más informada.



Qué ofrece la Expo

En total, 23 instituciones mostraron sus propuestas. Participaron universidades nacionales, provinciales e institutos de formación superior. La variedad fue amplia. Incluyó carreras tradicionales y opciones más específicas.

Además de la información académica, hubo espacios interactivos. Entre ellos, propuestas vinculadas a la comunicación, como el stream de San Luis+ y el proyecto CLIP. Estas actividades sumaron dinamismo y acercaron nuevas formas de aprender.



Vocación y dudas comunes

Muchos estudiantes llegaron con ideas claras. Otros, en cambio, aprovecharon la Expo para explorar opciones. Las preguntas más frecuentes giraron en torno a la salida laboral, la dificultad de las materias y el proceso de ingreso.

Docentes y representantes coincidieron en que el contacto directo ayuda a reducir la incertidumbre. También permite mostrar que la educación superior es una posibilidad real. La orientación vocacional fue uno de los ejes más valorados por los participantes.

Experiencias en primera persona

Lautaro Brito, estudiante de la Escuela Pública Autogestionada Polo Godoy Rojo, contó su experiencia. Dijo que la Expo le permitió confirmar su decisión de estudiar para ser agente penitenciario. En el stand correspondiente recibió información sobre requisitos, fechas y pasos a seguir.

También destacó la utilidad del evento para quienes aún no definieron su camino. Señaló que recorrer los stands abre nuevas ideas y ayuda a descubrir intereses.



La mirada de las universidades

La Universidad Nacional de San Luis participó con representantes de sus ocho facultades. Desde la institución remarcaron la importancia de estos espacios. Explicaron que muchos jóvenes no consideran la universidad como una opción cercana.

Los docentes indicaron que la Expo permite acercar esa posibilidad. También ayuda a mostrar cómo es la vida universitaria y qué implica cada carrera. La intención es acompañar a los estudiantes en un momento clave.



Próximas fechas en la provincia

La Expo Educativa tendrá nuevas ediciones en otros puntos de San Luis. El 22 de mayo se realizará en Merlo. Más adelante, habrá encuentros en Villa Mercedes y en el departamento Ayacucho, en Quines.

Estas instancias buscan llegar a más estudiantes. La idea es que todos tengan acceso a la información, sin importar su lugar de residencia. La propuesta se consolida como una herramienta para planificar el futuro con más claridad.