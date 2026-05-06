Mendoza: suspendieron las clases por el zonda
Política06/05/2026Redacción CuyoNoticias
La medida rige este miércoles en el turno tarde en varios departamentos. Las actividades continúan de forma virtual en las zonas afectadas.
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