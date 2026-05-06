Mendoza: suspendieron las clases por el zonda

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Este miércoles 6 de mayo se suspendieron las clases presenciales en el turno tarde en gran parte de la provincia por la presencia de viento Zonda. La decisión fue comunicada por la Dirección General de Escuelas, tras recomendaciones de Defensa Civil. La medida alcanza a varios departamentos y no afecta a todo el territorio.

Departamentos alcanzados por la medida

La suspensión rige en el Gran Mendoza, que incluye Ciudad, Guaymallén, Godoy Cruz, Las Heras, Maipú y Luján de Cuyo. También abarca Lavalle, el Valle de Uco, Tunuyán, Tupungato y San Carlos, además de los departamentos del sur provincial: San Rafael y Malargüe. En estas zonas, las condiciones meteorológicas anticipan ráfagas intensas de viento Zonda durante la tarde, lo que motivó la decisión preventiva. El fenómeno suele generar aumento de temperatura, baja humedad y polvo en suspensión, factores que pueden afectar la salud y complicar la circulación.

Clases virtuales y continuidad educativa

A pesar de la suspensión de la presencialidad, las autoridades educativas informaron que el servicio escolar continuará de manera virtual. Para ello, se utilizará la plataforma Escuela Digital Mendoza, que permite sostener el vínculo pedagógico entre docentes y estudiantes. Desde la Dirección General de Escuelas indicaron que esta modalidad busca evitar la pérdida de contenidos y garantizar el desarrollo normal del ciclo lectivo, aun en situaciones climáticas adversas. Cada institución será la encargada de organizar las actividades según sus posibilidades.

Zonas con actividad normal

En contraste, en el resto de la provincia las clases se desarrollan con normalidad. Esto incluye a la zona Este, conformada por San Martín, Junín, Santa Rosa, Rivadavia y La Paz, así como también al departamento de General Alvear. Allí no se prevén condiciones severas asociadas al Zonda durante la jornada, por lo que no fue necesario aplicar medidas extraordinarias. Desde el Gobierno escolar remarcaron que las decisiones se toman de forma segmentada, según los pronósticos específicos de cada región.

Recomendaciones ante el viento Zonda

Las autoridades recordaron la importancia de seguir las indicaciones de los organismos de prevención. El viento Zonda puede provocar complicaciones respiratorias, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas. También incrementa el riesgo de incendios y caídas de objetos. Por eso, se recomienda evitar actividades al aire libre, mantenerse hidratado y asegurar elementos que puedan volarse. La suspensión de clases forma parte de un conjunto de acciones orientadas a reducir riesgos y cuidar a la comunidad educativa.