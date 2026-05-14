Violines y sonrisas en el Hospital Fleming

El Hospital Fleming celebró el Día del Niño Hospitalizado con una jornada cargada de música, emoción y actividades destinadas a acompañar a los pacientes pediátricos y sus familias. El encuentro reunió a profesionales de la salud, artistas, autoridades y representantes vendimiales con el objetivo de recordar que, aun en medio de tratamientos médicos, la infancia no debe detenerse.

La música como puente emocional

La apertura de la actividad estuvo a cargo del ensamble de violines de la Escuela Artística Astor Piazzolla, dirigido por la profesora Laura Mariani. Las pequeñas violinistas Lucía, Julia, Olivia, Ana y Eugenia interpretaron piezas como “La Lechuza” y “Estrellita”, generando un clima de emoción y cercanía entre pacientes, médicos, enfermeros y familiares.

La música se convirtió en uno de los momentos más significativos de la jornada. Más allá del espectáculo, funcionó como un espacio de encuentro y contención emocional dentro del hospital. Los aplausos y las sonrisas acompañaron cada interpretación, transformando por un momento la rutina médica en una experiencia distinta para los niños internados.

También participaron Javiera Bravo y María Valentina Antón Aguirre, quienes compartieron actividades y momentos de cercanía con los pequeños pacientes.

Los derechos de los niños hospitalizados

Uno de los ejes centrales del encuentro fue la difusión de los Derechos de los Niños y Niñas Hospitalizados, una iniciativa orientada a promover una atención médica más humana y respetuosa.

Durante la jornada se destacó la importancia de que los niños puedan estar acompañados por sus familias, ser llamados por el nombre que eligen, recibir explicaciones claras sobre los procedimientos médicos y mantener espacios de juego, aprendizaje y socialización aun durante la internación.

También se remarcó la necesidad de brindar entornos cómodos y tranquilos, evitando el dolor innecesario y fortaleciendo la empatía dentro de los equipos de salud. Desde la organización señalaron que el bienestar emocional forma parte fundamental de cualquier proceso de recuperación.

“La infancia no debe ponerse en pausa”

El evento contó con la presencia de autoridades de OSEP, entre ellas Sergio Benítez y Vicente Diez, quienes destacaron la importancia de avanzar hacia una atención sanitaria más cercana y sensible.

Por su parte, las directoras del Hospital Fleming, Mariana Michelan y Silvana Nadal, remarcaron que “hospitalizar a un niño no debe significar poner en pausa su infancia”.

La jornada cerró con un mensaje claro: además de los tratamientos médicos, el juego, la música y el acompañamiento emocional también ayudan a sanar. Entre violines, aplausos y coronas vendimiales, el Hospital Fleming volvió a poner el foco en el lado más humano de la salud pediátrica.