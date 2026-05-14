El Hospital Carrillo alcanzó 54 trasplantes en San Luis

El Hospital Central Dr. Ramón Carrillo concretó tres nuevos trasplantes en los últimos días y alcanzó un total histórico de 54 intervenciones desde diciembre de 2024. Los procedimientos incluyeron dos trasplantes renales y uno de córnea, consolidando al centro de salud como uno de los principales referentes en trasplantes dentro del sistema público argentino.

Una madre donó un riñón a su hijo

El trasplante renal número 37 fue realizado con donante vivo. Inés Retamozo, de 54 años, donó uno de sus riñones a su hijo Jesús Ibañez, de 35 años, quien se encontraba en tratamiento de diálisis desde 2018.

Ambos evolucionaron favorablemente y ya recibieron el alta médica, continuando ahora con controles ambulatorios. Desde el hospital destacaron la importancia de la donación en vida y el trabajo coordinado de los equipos especializados que participaron de la intervención.

El trasplante número 38 también marcó un hecho importante para la institución. Esteban Lucero donó un riñón a su hermano Pablo Lucero, de 32 años, quien padecía insuficiencia renal crónica.

Un trasplante preventivo que evitó la diálisis

La operación fue el segundo trasplante preventivo realizado en el hospital, lo que significa que el paciente recibió el órgano antes de necesitar diálisis. Pablo era seguido por el consultorio CERCA, especializado en Enfermedad Renal Crónica Avanzada, y gracias al monitoreo médico constante pudo llegar al trasplante en condiciones óptimas.

Desde el equipo médico resaltaron que este tipo de procedimientos permiten mejorar notablemente la calidad de vida de los pacientes y evitar complicaciones asociadas a tratamientos prolongados.

En paralelo, el hospital realizó también el trasplante de córnea número 15. La paciente, una mujer de 61 años oriunda de la ciudad de San Luis, presentaba una descompensación corneal que afectaba seriamente su visión. Tras la intervención, los profesionales informaron que la evolución es favorable.

Un equipo multidisciplinario y un mensaje sobre la donación

Las intervenciones fueron realizadas por un amplio equipo de especialistas en cirugía, nefrología, infectología, oftalmología y enfermería. Entre los profesionales que participaron estuvieron Pablo Farinelli, Luis Mercado y Julio Bittar, junto a médicos y personal de distintas áreas del hospital.

Las autoridades del hospital, encabezadas por Adolfo Sánchez de León, agradecieron especialmente a las familias donantes y remarcaron la importancia de la donación de órganos.

“Sin su generosidad, estos nuevos comienzos no serían posibles”, expresaron desde la institución. Con 54 trasplantes realizados en poco más de un año, el Hospital Central Dr. Ramón Carrillo continúa posicionándose entre los centros públicos de trasplante más destacados del país.