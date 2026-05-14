El Hospital Carrillo alcanzó 54 trasplantes en San Luis
Salud14/05/2026Redacción CuyoNoticias
El centro de salud de San Luis realizó dos trasplantes de riñón y uno de córnea en los últimos días, consolidando su crecimiento médico.
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