San Luis fortalece su red ferroviaria y la producción

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Una formación ferroviaria de 44 vagones partió desde la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) de Villa Mercedes cargada con contenedores marítimos de producción regional destinada a exportación. El tren tuvo como destino el puerto de Buenos Aires y marcó un nuevo avance en el fortalecimiento del sistema logístico de San Luis.

Un impulso para la producción regional

El operativo se realizó durante la semana pasada y reunió mercadería con valor agregado producida por distintas empresas de la provincia. La carga fue trasladada en contenedores marítimos, lo que facilita su conexión directa con los circuitos de exportación una vez arribada al puerto bonaerense.

Desde el Gobierno provincial destacaron que este tipo de movimientos consolida a San Luis como uno de los principales nodos logísticos y ferroviarios del interior argentino. Además, remarcaron que el uso del tren de cargas permite reducir costos de transporte, optimizar tiempos y mejorar la competitividad de las industrias regionales tanto en el mercado nacional como internacional.

Empresas que apuestan al sistema ferroviario

Cada vez más compañías de la región utilizan el servicio ferroviario que opera desde la ZAL de Villa Mercedes. El crecimiento de esta modalidad de transporte responde, en parte, a la necesidad de encontrar alternativas más eficientes para mover grandes volúmenes de producción hacia los puertos de exportación.

El ministro de Desarrollo Productivo de San Luis, Federico Trombotto, sostuvo que “el crecimiento del transporte ferroviario de cargas genera un impacto positivo en toda la cadena productiva, favoreciendo el desarrollo industrial, el empleo y las oportunidades de exportación”.

El funcionario también destacó que este avance fortalece el rol estratégico de la provincia dentro de la red logística nacional. Según explicó, la infraestructura instalada en San Luis permite mejorar la conexión entre la producción del centro del país y los principales puertos argentinos.

Un nodo estratégico en el interior del país

La Zona de Actividades Logísticas de Villa Mercedes se transformó en los últimos años en un punto clave para el movimiento de mercaderías y la conexión ferroviaria. El denominado “puerto seco” facilita operaciones vinculadas al almacenamiento, consolidación y despacho de cargas hacia distintos destinos del país y del exterior.

Con este nuevo envío ferroviario, la provincia continúa profundizando una estrategia orientada a potenciar la actividad industrial y exportadora. La combinación entre infraestructura logística, conectividad ferroviaria y producción regional aparece como uno de los ejes centrales para impulsar el crecimiento económico y generar nuevas oportunidades para las empresas locales.