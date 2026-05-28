Gas natural llegó y cambió la vida en Leandro N Alem

Leandro N. Alem ya tiene gas natural

El gobernador Claudio Poggi inauguró este miércoles la red de gas natural y la planta reguladora de presión en Leandro N. Alem, una obra esperada durante años por los vecinos. El servicio alcanzará a 140 familias y marca un cambio importante para la localidad, luego de un proyecto que había quedado inconcluso tras las inundaciones de 2015.

Una obra esperada durante más de una década

La llegada del gas natural representa uno de los avances de infraestructura más importantes para la comunidad de Leandro N. Alem en los últimos años. La obra incluye más de 11.700 metros lineales de red de distribución, la conexión a los gabinetes domiciliarios y una planta reguladora unida al gasoducto que pasa por la ruta nacional 146.

Durante el acto oficial, vecinos de distintas edades acompañaron la inauguración pese a las bajas temperaturas. Muchos esperaban desde hace años contar con este servicio en sus hogares. La posibilidad de calefaccionar las casas, cocinar y acceder al agua caliente sin depender de garrafas o tubos fue uno de los aspectos más valorados por las familias presentes.

El gobernador Poggi recordó que el proyecto había comenzado durante su primera gestión provincial. Sin embargo, la histórica crecida de 2015 dañó parte de la infraestructura y la obra quedó paralizada durante varios años. “Hoy podemos decir que la localidad completa y por el frente de sus casas pasa un caño con gas”, expresó el mandatario frente a los vecinos.

El impacto directo en la vida cotidiana

Uno de los momentos más destacados de la jornada llegó cuando Poggi resumió el cambio con una frase breve y directa: “Chau garrafa, chau tubo”. La expresión despertó aplausos y reflejó el sentimiento de muchas familias que durante años dependieron de sistemas más costosos y menos prácticos para calefaccionarse.

En localidades pequeñas, el acceso al gas natural suele generar cambios concretos en la vida diaria. No solo reduce costos a largo plazo, también mejora las condiciones de confort dentro de los hogares. En invierno, especialmente en zonas donde las temperaturas bajan con fuerza, disponer de calefacción segura y constante modifica la rutina de muchas personas.

La directora de la Escuela N°259 ‘Jesús T. Lucero’, Mariela Quiroga, destacó justamente ese aspecto durante el acto. Explicó que el servicio tendrá un impacto positivo en los estudiantes y sus familias porque mejora la calidad de vida y acompaña el crecimiento del pueblo. Además, remarcó el beneficio ambiental de dejar atrás el uso de leña para calefaccionar las viviendas.

Desarrollo, empleo y crecimiento local

El gobernador también vinculó la obra con el desarrollo económico de la localidad. Señaló que el gas natural es uno de los servicios que observan los inversores antes de iniciar emprendimientos turísticos o comerciales. Según explicó, contar con este recurso puede impulsar proyectos gastronómicos, hosterías o complejos de cabañas en la zona.

Poggi sostuvo además que la infraestructura básica resulta clave para acompañar el crecimiento de nuevas viviendas y el desarrollo sostenido de los pueblos del interior provincial. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto realizado con el Municipio y el sistema de obras ejecutadas por administración municipal, una modalidad que permite generar empleo local mientras avanzan las construcciones.

El intendente Jorge Cabello agradeció el respaldo del Gobierno provincial y definió la inauguración como “un logro enorme para el pueblo”. También afirmó que la obra representa crecimiento, progreso y una mejora concreta para la vida diaria de los vecinos de Leandro N. Alem.

El camino para terminar la obra

El director de Infraestructura Hídrica y Energética, Rudy Comastri, repasó el proceso técnico y recordó que gran parte de la red ya estaba construida cuando la inundación de 2015 destruyó parte de la infraestructura. Esa situación frenó el proyecto y dejó a la localidad sin la posibilidad de acceder al servicio durante varios años.

Comastri explicó que, tras el regreso de Poggi a la Gobernación, la finalización de la obra fue considerada una prioridad. Según relató, una de las primeras preguntas del mandatario fue cómo resolver la situación de un pueblo que tenía el gasoducto cerca, pero todavía no podía utilizar el recurso dentro de la localidad.

Finalmente, la actividad cerró con el tradicional encendido simbólico de la llama de gas natural. Para muchos vecinos fue una imagen cargada de significado. Representó el final de una espera larga y el comienzo de una nueva etapa para Leandro N. Alem, ahora con un servicio esencial que cambia la vida cotidiana de cientos de familias.