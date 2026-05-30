Encuentro de Pádel para Personas Mayores de Godoy Cruz

La Municipalidad de Godoy Cruz realizó el primer Encuentro Municipal de Pádel para Personas Mayores “Americano Mayor”, una propuesta deportiva y recreativa que reunió a vecinos en las canchas del Parque Deportivo San Vicente.

En total participaron 16 jugadores adultos mayores, conformando ocho parejas que disputaron distintos encuentros bajo el sistema americano de competencia. La jornada comenzó a las 10 y se extendió hasta las 13.30, en un clima marcado por el compañerismo, la recreación y la actividad física.

La modalidad elegida permitió una mayor integración entre los participantes, ya que favorece la rotación de parejas y encuentros durante toda la competencia. Así, los jugadores pudieron compartir la experiencia con distintos compañeros y disfrutar de un espacio dinámico e inclusivo.

Padel, encuentro Personas Mayores

Deporte, recreación y vida saludable

Desde la organización destacaron el entusiasmo y el compromiso de quienes participaron de esta primera edición. Además del aspecto competitivo, el encuentro estuvo orientado a fortalecer los vínculos sociales y promover hábitos saludables a través del deporte.

La propuesta forma parte de las actividades impulsadas por el municipio para fomentar el envejecimiento activo y la participación comunitaria de las personas mayores. En ese sentido, el pádel se sumó a otras iniciativas deportivas y recreativas que ya se desarrollan en distintos espacios de la comuna.