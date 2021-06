Gutierrez y Maipú: los vecinos comparten la punta de su grupo en Liga Mendocina

Liga Mendocina de fútbol- 5ta fecha



Fray Luis Beltrán 0

FADEP 3 (Miranda, Aguirre, Moyano)

Huracán LH 2 (Cicala, Garbuio)

Algarrobal 0

Argentino 4 (E. Lucero, Blanco, Periale, F. Lucero)

Godoy Cruz Antonio Tomba 0

CEC 1 (Moyano)

Andes Talleres 0

Rodeo del Medio 1 (Torres)

UNCuyo 2 (Calderón 2)

Rivadavia 1 (Pinea)

Palmira1 (Navarro)

Chacras de Coria 0

Maipú 2 (Fratti, Molina)

San Martín 1 (Timpanaro)

Guaymallen 1 (Aguilera)

Luján 2 (Rigazzi 2)

Gimnasia 1 (Maldonado)

Independiente 0

Gutierrez 2 (Arce, Costella)

Zona A:

Fadep 13, Argentino 11, Andes Talleres y Boca 9, CEC 7, Rodeo del Medio 6, Fray Luis Beltrán 5, UNCuyo 4, Huracán Las Heras y Algarrobal 3, Godoy Cruz 2.

Zona B:

Maipú y Gutierrez 13, Palmira 10, Guaymallén 8, Independiente 6, Gimnasia 5, San Martin y Luján 4, Rivadavia 3, Chacras de Coria 1.

Próxima fecha

UNCuyo-CEC/ Talleres-Argentino/ Godoy Cruz-Huracán LH/ Algarrobal-Beltrán/ Fadep-Boca/ Luján-Independiente/ Gimnasia- San Martín/ Guaymallén-Chacras/ Maipú-Rivadavia/ Palmira- Guteirrez.

Primera B

Cicles Lavalle 2- La Gloria 1

Eva Perón 0- Leonardo Murialdo 0

El Porvenir 2- Universitario 0

Banfield 4- Mayor Drumond 3

Ferroviario- Municipal (martes)

Posiciones parciales:

El Porvenir 10, Cicles Lavalle, La Gloria y Murialdo 9, Municipal y Eva Perón 7, Banfield 6, Mayor Drummond 4, Ferroviario 2, Universitario 1, AMUF 0

Lo que viene:

Municipal vs El Porvenir/ Univesitario vs Banfield/Drummond vs Eva Perón/ Murialdo vs Lavalle/ La Gloria vs AMUF/ Libre Ferroviario.