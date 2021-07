Papá de Guadalupe Lucero: "los días pasan y nuestra hija no está con nosotros"

El gobernador Alberto Rodríguez Saá recibió el miércoles a la madre de Guadalupe, Yamila Cileone, y a su padre, Eric Lucero, en dependencias de terrazas del Portezuelo.

"Nos habló bien, tuvimos una reunió muy concisa, nos dejó muy claro, que en la provincia de San Luis nadie va a dejar de buscar a Guada, que están todos abocados, que nadie va a desistir de la búsqueda, era para eso, para dejarnos tranquilos de que nadie va a dejar de buscar a Guadalupe" contó el papa de la niña.

"Le dije que yo me iba a seguir manifestando con marchas, caravanas, cosas así, sin protestar nada, solo hacer ruido para que mi hija apareza, simplemente eso".



Consultado acerca de cuándo es la próxima marcha, Eric Lucero contó que "es mañana viernes a las 12 del mediodía, y saldrá desde el km 0 hasta el Poder Judicial"

Respecto de los allanamientos en Mendoza, Lucero dijo desconocer sobre esto, "no he sabido nada, pero calculo que ya me irán a informar". Sobre cómo son sus días, Eric contó que "es difícil, los días pasan y Guadalupe no está con nosotros, cuesta un montón todo esto, hay que seguir teniendo fuerza, y seguir luchando para que la nena aparezca. Estoy abocado y pensando todo el tiempo en encontrar a mi hija".

Respecto de los rastrillajes que se están realizando, Eric afirmó "que eso lo maneja la policía, mientras trabajen y busquen a mi hija... la idea no es buscar un cuerpo, pero bueno, es el trabajo de ellos, un procedimiento para descartar, así que me parece que está bien", contó.