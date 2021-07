Gimnasia sigue invicto como visitante pero esta vez le empataron

Cualquier equipo en cualquier categoría que saca un punto de visitante queda conforme, pero esta vez no para Gimnasia y Esgrima de Mendoza, no solo por haber sido la primera vez que no ganaba en esa condición sino porque el rival había hecho poco y nada como para merecer la igualdad.

Los dos puntos perdidos le quitaron la posibilidad de ser puntero, ahora es Tigre un punto arriba el líder del grupo con 28, Gimnasia tiene 27, San Martín pasó a ocupar el tercer lugar tras el triunfo de esta tarde en su visita a Agropecuario con 26 y retrocedió Atlanta, derrotado por Estudiantes de Buenos Aires, ahora cuarto con 25 puntos.

El tempranero gol mensana le hizo manejar los hilos del partido, el local no tuvo una sola acción de riesgo, un segundo tanto mendocino hubiera bajado las persianas del partido, pero ello no se concretó, dejó vivo a Estudiantes para la segunda etapa.

Un penal al menos polémico le dio el empate a los riocuartenses y con el score igualado cambió la historia, ya que el local seadelantó en el campo de juego, no obstante Gimnasia no se fortaleció en defensa sino que con los cambios el DT buscó ser protagonista nuevamente como había sido en el primer periodo, pero ya había dejado pasar el tren y debió conformarse con el empate.

En la próxima fecha de local, donde las victorias se le hacen esquivas, Gimnasia recibirá a Temperley.

Síntesis:

Estudiantes Río Cuarto: 1

Brian Olivera; Gonzalo Maffini, Franco Pardo, Maximiliano Padilla; Damián Adín; Franciso Romero, Gastón Bottino, Nicolás Ihitz y Nicolás Talpone; Ibrahim Hesar y Marcos Arturia. DT: Gerardo Acuña./ Cambios: David Müller y Leonel Ceresole por Talpone e Ihitz, Víctor Beraldi por Romero, Tomás Correa por Arturia.

Gimnasia y Esgrima: 1

Sebastián Giovini; Gabriel Vallés, Renzo Vera, Franco Meritello, Mauro Visaguirre; Santiago López García, Iván Ramírez, Marcos Gelabert, Cristian Llama; Fernando Cortéz y Ramón Lentini. DT: Diego Pozo./ Cambios: Joan Juncos y Alessandro Riep por Lentini y Cortéz ,Nicolás Romano por Gelabert, y Brian Zabaleta y Tomás López por Ramírez y Visaguirre.

Goles: PT: 9: Cortéz (GyE) / ST: 26: Padilla de penal (ERC)

Arbitro: Yael Falcón Pérez/ Estadio Ciudad de Rio Cuarto Antonio Candini