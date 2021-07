Mendoza: denuncian a un juez y cinco fiscales por "mal desempeño de sus funciones..."

Por fuera de la causa conocida como Próvolo, pero íntimamente ligado al juicio, los abogados Carlos Varela Álvarez, Enoc Hugo Ortiz y Valeria Corbacho no sólo denunciaron a jueces y fiscales por “mal desempeño de las funciones; desorden de conducta; falta o delito en el ejercicio de sus funciones y la comisión de crímenes comunes no culposos”, sino que además pidieron el Jury de Enjuiciamiento para el juez Horacio Alfredo Cadile, titular del Tribunal Penal Colegiado Nº 2 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza y los fiscales Tomás Raúl Guevara, de la Unidad Fiscal de delito de Robo y Hurtos de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza; Fernando Giunta, de la Unidad Fiscal de Accidentes de Tránsito; Mauro Hernán Perasi, de la Unidad Fiscal Correccional; Gonzalo Marsal de la Unidad Fiscal de delitos de Robo y Hurtos de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza; Juan Gabriel Ticheli, de la Unidad Fiscal de Delitos no especializados y Facundo Garnica, de la Cuarta Circunscripción Judicial de la Provincia de Mendoza.

Concretamente los denunciantes anticipan que “la investigación solicitada obedece a la verificación por parte de este Alto Tribunal, en la necesidad de conocer si han existido: incumplimientos en las labores de los funcionarios, e infracciones a las leyes supremas, además de la realización de actos prohibidos para los magistrados, careciendo en ellos las aptitudes más elementales y esenciales de materia de respeto normativo y educación ciudadana.”

Los hechos

El escrito con el patrocinio de Alejando Acosta se puede leer que los abogados defensores penales de la señorita Kumiko Kosaka, esto es, los abogados Carlos Varela Álvarez, Enoc Hugo Ortiz y Valeria Corbacho, en la audiencia del pasado día 17 de mayo del corriente año, puso en conocimiento del Tribunal, en conjunto con el abogado co-defensor Lucas Damián Fallet La Rocca, que el día anterior de manera anónima se nos hizo llegar un sobre con copias simples de capturas de pantalla de una serie de chats correspondientes a un grupo de WhatsApp denominado “es corta la bocha”, grupo este integrado por varios funcionarios judiciales, entre ellos, los indicados precedentemente, y de los cuales se pide la conformación del Jury en función de los cargos que ostentan y que incluso termino con la inhibición del juez Horacio Cadile.

Los textos

Las conversaciones (chats) del grupo “es corta la bocha” (y que aparecen como integrantes también los fiscales Galdo Andreani, Flavio Damore y Gustavo Fhelman, entre otros) corresponden al día 4 de mayo del 2021 en horario laboral.

Allí a las 8:14 hs. el Fiscal Tomás Guevara dice: “El abogado de Kumiko apunta al Juez Cadile para anular el juicio” y agrega “Hasta a mí me dan ganas de hacerlo cagar”. A las 8:17 hs. el también Fiscal Facundo Garnica muestra un “emoji con una cara riéndose” y a las 8:22 hs. otro “emoj con los brazos musculosos arriba”.

A las 8:24 hs. el Fiscal Fernando Giunta dice “Es un grasa ese tipo. Me anoto en la fila y si puedo me anoto primero”.

A las 8:25 hs. Giunta también dice “Condénalo en costas Horacito”. A las 8:26 hs. Horacio Cadile “publica un emoj con unas caritas sonriendo”.

A las 8:26 hs. el Fiscal Facundo Garnica acota “Me parece que si le pegamos al juez es más fácil y publica unas caras sonrientes y coloca una foto de un oso”.

A las 8:28 hs. el Fiscal Mauro Perassi publica “No más fácil contratar a la Dra. Gabriela M como co-defensora y así revisarlo con causa. Por 2 choris y un porrón agarra la defensa.”

A las 8:30 hs. Perassi escribe nuevamente “Era recusarlo, pero el corrector automático escribió lo que quiso”.

A las 8:31 hs. el Fiscal Juan Ticheli escribe. “Horacio se la banca”. A las 8:33 hs el Fiscal Tomás Guevara escribe “Me han dicho que kumiko está practicando karate y lo único que quiera es un rato a solas con el juez…”

A las 8:35 hs. el Juez Horacio Cadile dice “Kumiko y yo somos amantes”

A las 8:36 hs. el Fiscal Tomás Guevara añade “con esa carita simpática que tiene…”, a las 8:44 hs. el Fiscal Gonzalo Marzal escribe “Depredador”.

A las 8:44 hs. el Fiscal Fernando Giunta publica “un dibujo aparentemente un pene y una mujer abajo”.

A las 8:45 hs. el Fiscal Gonzalo Marzal escribe “es medio…blandito….dicen los defensores”. Argumentos Como puede verse del mérito de la prueba —agrega la presentación-, el comportamiento de los magistrados es un hecho grave que viola las normas del debido proceso, en especial el art. 18 de la Constitución Nacional y, que afecta además (el hecho realizado por los magistrados) seriamente los Tratados Internacionales suscritos y ratificados por la República Argentina, tales como la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Belém do Pará, y las Buenas Prácticas Penitenciarias de OEA, así como el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención contra Toda forma de discriminación y violencia contra la Mujer, las Reglas de Mandela, los Principios de Conducta de Jueces y Fiscales de ONU, las Reglas de Bangalore y las Reglas de Brasilia, que establecen las garantías judiciales y los derechos de todas las personas sometidas a proceso penal.

Para concluir señalando que de lo “revelado en la audiencia de debate del pasado 17/05/2021”, se desprende que el juez Cadile y los fiscales Guevara, Giunta, Perassi, Marsal y Garnica “no han cumplido con los deberes inherentes a su cargo, con una actuación discriminatoria, amenazante, sin respeto ni honor para el cargo que tienen, además de provocar violencia de género con expresiones agraviantes, incluso humillantes para con una imputada (la religiosa Kumiko Kosaka), y su defensa técnica…”.

Agregando a renglón seguido que “el incumplimiento normativo no termina aquí, pues también atacan a la abogada Gabriela Massad a quien se identifica en el chat como “Gabriela M”…” Testimonios

Por último Alejandro Acosta en su escrito ofrece los testimonios de Kumiko Kosaka actualmente con prisión domiciliaria y el de las doctoras Milagros Noli y Eleonora Lamm de la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial de Mendoza, además de la directora de la Dirección de la Mujer en el poder judicial, entre otras.

Finalmente y textualmente se señala: "Tenga por presentado el pedido de Jury de Enjuiciamiento contra los funcionarios públicos enumerados. Acepte dar el trámite al mismo, y su prueba. Citando en consecuencia a los miembros/as para su discusión y aprobación. Y al fallar haga lugar al Jury de Enjuiciamiento de los funcionarios denunciados y determine las sanciones que corresponda.