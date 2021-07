Los profesionales de la salud reclaman este 9 de julio en el Km 0 de Mendoza

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS), anunció que el 9 de julio se concentrarán en el Km0 para reclamar al gobierno de Mendoza por el destrato que entienden significa la propuesta del 14% de aumento al sector. No estarán solos ya que tienen el apoyo de seis gremios.

AMProS, APOC, SUTE, SITEA, Judiciales y FADIUNC anunciaron la conformación de un nuevo frente Intersindical y detallaron que además de brindar su apoyo a la Concentración de mañana viernes 9 de julio a las 10 en el kilómetro cero por la difícil situación que atraviesan los profesionales de la salud, trabajarán “más unidos que nunca” en la conformación de una agenda conjunta por todos los reclamos frente al avasallamiento del Ejecutivo Provincial.

María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS, dijo en conferencia de prensa que “siempre hemos podido coincidir en la lucha con objetivos claros. Nos ha unido la desgracia de habernos tenido que sentarnos frente a una mesa en la que no hemos podido dialogar con el Gobierno. No ha habido nunca un encuentro de diálogo con el Gobierno, ya que las paritarias han sido una bajada de línea con el objetivo de recortar el empleo público".

“Cuando hablan del 29% de aumento, no se refieren al acumulativo. El 7% de marzo, ahora el 12% propuesto ahora y el 10% subsiguiente, han ido por el básico que no dieron en 2020. Para nosotros es tremenda esta situación: a los profesionales les han dado 15 días de vacaciones. Están agotados, al lado de la cama del enfermo. Pedimos siete días al mes para que pudieran descansar y la respuesta fue que de los 6.500 pesos que ofreció del bono nacional, les descontarán 250 pesos día a día. Esto es un atropello: no tenemos las drogas madre para la intubación y han tenido que ingresar con otras drogas para hacer la AMR (Asistencia Mecánica Respiratoria), faltan elementos. Entonces, cómo podemos dejarnos basurear por un 14%. No lo vamos a aceptar”.

Los profesionales de la salud durante la semana reclamaron con asambleas en los hospitales de toda la provincia y manifestaron el descontento y malestar que genera la propuesta recibida por el gobierno de Mendoza siendo el sector que hace 15 meses está al frente de la pandemia sin descanso.