Empató la Lepra y llegó al séptimo partido sin victorias

Independiente Rivadavia espera romper la racha sin triunfos cuando el sábado venidero reciba en el Bautista Gargantini a San Martín de San Juan en una nueva edición del clásico interprovincial.

Esta sequía de victorias lo ha llevado a quedar por ahora fuera de la zona de clasificación reservada a los primeros 4 de cada zona, pero están tan arracimados que la ventaja no es indescontable, cuando solo falta una fecha para terminar la primera rueda y está a solo un punto de los escoltas y a cuatro del puntero: Gùemes 27, Brown de Adrogué, Gimnasia de Jujuy y Deportivo Morón 24, Independiente Rivadavia 23 y pisándole los talones a la lepra mendocina, Barracas Central 22, Defensores de Belgrano 21, Atlético de Rafaela, Almagro, Ferro Carril Oeste y San Telmo 20.

Partido de trámite parejo tanto en el primer tiempo y el comienzo del segundo hasta que apareció Matías Quiroga, aprovechando una asistencia de Godoy y poner en ventaja al equipo mendocino. Un triunfo de visitante y ante un rival directo en los puestos de privilegio era lo mejor que le podía pasar a los Azules.

Lamentablemente no pudo mantener la diferencia en el marcador y un penal del que no hay cuestionamiento alguno le privó de los tres puntos al no poder el Pity Aracena de buena actuación desviar el remate de Sproat.

Los minutos finales volvieron a emparejarse, como si ambos técnicos corroboraran aquel dicho de "si no se puede ganar, al menos no hay que perder" y terminaron dividiendo puntos, uno para cada uno, tras el empate.

Sintesis:

Brown de Adrogué: 1

Martín Ríos; Mauro Bazán, Nicolás Arrechea, Ariel Kippes y Ignacio Sanabria; Matías Sproat, Pablo Cortizo, Nicolas Sánchez y Jacobo Mansilla; Facundo Bruera y Mateo Acosta. DT: Pablo Vico./ Cambios: Joel Martínez por Bruera (B) y Matías Noble por Mansilla, Patricio Vidal por Sanabria.

Independiente Rivadavia: 1

Cristian Aracena; Luciano Sánchez, Alejandro Rébola, Renzo Malanca y Franco Godoy; Félix Banega, Sebastián Navarro, Sebastián Mayorga y Ramiro Maldonado; Daniel Imperiale y Nicolás Quiroga. DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Pablo Palacio por Banega (IR) y Leandro Berti por Navarro, Ignacio Castro por Maldonado.

Goles: ST: 12: Quiroga (IR) y 36: Sproat de penal (BA)

Árbitro: Mario Ejarque/ Estadio: Lorenzo Arandilla.

Fotos Gentileza Prensa club Brown de Adrogué