La Lepra no pasó del empate en el Malvinas Argentinas

Independiente Rivadavia empató 1 a 1 con Villa Dálmine, lo perdía en el amanecer del partido lo empató antes de terminar el primer tiempo y no pudo desnivelar en el segundo.

Ni en el Bautista Gargantini, ni en el Omar Sperdutti y tampoco como esta tarde en el Malvinas Argentinas (lució hermoso mundialista que había sido preparado para recibir a diferentes selecciones por la Copa América que finalmente no se disputó en nuestro pais), la Lepra no puede ganar en Mendoza y como afuera tampoco saca buenos resultados - hace 9 partidos que no gana- cada vez se aleja más de las primeras posiciones.

Independiente Rivadavia enfrentó a uno de los equipos más flojos del torneo, Villa Dálmine y para sorpresa de propios y extraños antes de los 5 minutos estaba perdiendo uno a cero, pudo empatarlo rápidamente, lo salvó el arquero Bilbao (atajó en Huracán Las Heras), y el equipo azul tuvo el predominio del juego hasta que pocos minutos antes que el arbitro pitara el final del primer tiempo pudo empatarlo.

Para el segundo, el técnico hizo las modificaciones necesarias en aquellos hombres que se veían agotados por el esfuerzo de llevar siempre la iniciativa, siguió en su tesitura de ir siempre hacia adelante,pero no pudo quebrar el cerco defensivo del Violeta que se llevó de Mendoza un punto de oro.

El próximo compromiso de los azules del parque será ante San Telmo,en cancha del candombero.

Síntesis:

Independiente Rivadavia: 1

Cristian Aracena; Luciano Sánchez , Alejandro Rébola; Renzo Malanca y Franco Godoy; Félix Banega, Sebastián Navarro, Sebastián Mayorga y Leandro Berti; Danie lmperiale y Diego Cardozo.DT: Gabriel Gómez./ Cambios: Pablo Palacio por Banega y Ramiro Maldonado por Berti, Juan Romero por Navarrro.

Villa Dálmine: 1

Emanuel Bilbao, Maximiliano Polachi, Rodrigo Caséres, Zaid Romero y Lautaro Díaz; Fernando Bersano, Santiago Moyano, Juan Cruz Franzoni, Germán Díaz, Ezequiel D'Angelo y Francisco Nouet. DT: Marcelo Franchini./ Cambios: Leandro Larrea por Nouet, Gastón Martire por Lautaro Díaz, Laureano Tello por D'Angelo y Fernando Rizzi por Barzano.

Goles: PT: 3: Franzoni (VD), 32: Banega (IR)

Arbitro: Carlos Córdoba/ Estadio: Malvinas Argentinas

En otro de los adelantos sabatinos de la Primera Nacional, volvió al triunfo el Verdinegro. San Martín de San Juan con dos goles de Matías Gimenez derrotó en calidad de visitante al Atlético de Rafaela por 2 a 0.

Principales posiciones de la zona: Güemes 34, Barracas Central 31, Brown de Adrogué, Gimnasia de Jujuy y Almagro 27, Independiente Rivadavia 25 ..... mucho más atrás en el puesto 15 entre 18 participantes aparece San Martín de San Juan con 19 unidades.