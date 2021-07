Santo Patrono Santiago, la fiesta hípica por excelencia para este domingo a las 5 de la tarde

Un 25 de julio diferente sin el Santo Patrono Santiago de turf, por motivos sobradamente conocidos y que padecemos hoy el Hipódromo no se vestirá de fiesta, por la ausencia de público, como sucedía ininterrumpidamente desde 1956.El soberano deberá conformarse con verla por televisión (Canal 9 Televida),

Concilio y Agilino lo ganaron 3 veces

Sirona, Farabute Toss, Lethal Dose y Gran Puntero, 2 veces

El jóckey más ganador es Alberto Ruben Gimenez con 6 premios, seguido por Ricardo Alfonso Jara con 5 premios.

EL PATRONO A LA VUELTA DE LA ESQUINA (escrube Sebastián Cutugno en Alma Burrera, con fotos de José Maluf)

Todo está listo. El domingo nuestros mejores fondistas y visitantes ilustres dirimiran quién es el capo cuyano. Serán once carreras a partir de las diez (seis largas y cinco cortas. La fiesta se está armando, todavía no se sabe si habrá apertura al público. Una pena pero, a la vez, un lujo tener Patrono luego de un año en blanco.



PROGRAMA

1ra/Premio "Casino de Mendoza/Copa Dirección Provincial de Vialidad"/10.00

1400 metros

1 Columbus Princess

2 La Mondrian

3 Solamente Top

4 Duncanita

5 Everlight

6 Adyra

2da/Premio "Terco Espía"/10.30

325 metros

1 Marchesa

2 Ree Tomada

3 Mascherano Catcher

4 Euclidiana

5 Sol Negro

3ra/Premio "UTTA-OSPAT/11.00

1300 metros

1 Best Crack

2 Strikes Force

3 Glorious Recit

4 Musculando

5 Faraón Joy

5a Evo Afortunado

6 Carlos Moltra

7 Bauty Man

8 Aire Puro

9 Coffee King

10 Santo Say

4ta/Premio "Cap D'Antibes/11.40

600 metros

1 Sembrador Poético

2 Mojito Bay

3 Licha Firts (San Juan)

4 Ultimo Legendario (Sta Rosa de Conlara)

5ta/Premio "Hechicero"/12.20

300 metros

1 Auca Onix (Malargue)

2 Pantera

3 Pasolini (Jachal)

4 Cortito

6ta/Premio "Municipalidad de Godoy Cruz"/13.00/1400 metros

1 Verso Top

2 Penucho

3 Oriental Dubai

4 Vino Tinto Runner

5 Storm Title

5a Malaikan

6 Makyman

7 Meneao Rye

7a Orfébre Joy

8 El Colmo

9 Lisbon

10 Supermán

11 Brannister

7ta/Clásico "171 Aniversario del Departamento de La Paz/13.50

300 metros

1 Handicop Brian (Caburé)

2 Cicatriz (San Luis)

3 Don Cipriano

4 Psychologist ( Cholito)

8va/Clásico "Gobierno de Mendoza/Copa Municipalidad de la Ciudad de Mendoza"/14.50/1100 metros

1 King Ruler

2 En Cuestión

3 Carry City

4 Vaporetto Inc

5 Sinan

6 Urban Legend

7 Taquin Dorado

8 Eolia Cat (Sta Rosa de Conlara)

9 Caos Planar

10 The Country

11 Seattle Bar

12 Doña Manuela Inc

9na/Clásico "Municipalidad de Junín"/

15.50/1600 metros

1 Cazcabel

2 More Easy (San Juan)

3 Fall Away

4 Sebi Moro

4a Marcus Traianus

5 Seattle Key

6 Wild Mister

7 Emma County

8 Quintin Sripes

9 Brujita Lizardi

10 Don Rayito (Córdoba)

10ma/Clásico "Santo Patrono Santiago/Copa Canal 9 - Televida/17.00/2200 metros

1 Optimist Boy

2 Constanzo (San Juan)

3 Pindariano

3a The Last Ilusión

4 Weeding Dubai

5 Global Poderoso (Córdoba)

6 Cruzado de Olvido

6a Macklin

7 Elmaestrodelarte (San Juan)

8 Darth Vader

9 Suban el Volumen

10 Vio Veces (San Juan)

11 Vertical Dubai

12 Pulpinello

11ma/Clásico Francisco "Goyo" Zapata/17.40/400 metros

1 Fast Forward (Capitán Kid)

2 Benny Goodman

3 Di Tommaso (Galileo)

4 Talento Francés (Gurí)