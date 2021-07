Instan a residentes italianos a participar de las elecciones del Comites Cuyo

En diálogo con CuyoNoticias, el periodista Marcelo Romanello nos detalla por qué es importante que los italianos que viven en la región Cuyo, emitan su voto para elegir a las autoridades del Comité. Cuál es la modalidad, forma, tiempo y relevancia de esta elección, en particular en contexto de pandemia, nos detalla el periodista.

Marcelo Romanello es consejero por la Argentina en el Consejo General de los italianos en el extranjero y consejero del Comité Cuyo, y contó que "efectivamente, van a haber elecciones en el Comité Cuyo el 3 de diciembre. Los Comites se eligen cada 5 años, lo que pasa es que el año pasado se reenvió para este año la elección como consecuencia por supuesto de la pandemia, que todos estamos pasando. Inclusive aquí se está hablando de las elecciones, pero todavía hace falta un decreto que sale el 3 de setiembre, por el cual se convoca oficialmente ya, a las elecciones para el 3 de diciembre", contó.

Respecto de qué se elige, afirmó que "se renueva todo el Consejo, me refiero al Comite de los italianos, que en el caso de Mendoza, que somos menos de 100 mil, son 12 consejeros elegidos, más 4 consejeros cooptados, qué significa cooptados, esto es que no se elige en este momento sino se elige después cuando comienzan las reuniones, Son aquellos que tienen ascendencia italiana pero no tienen la ciudadanía italiana, y lográn incorporarse después de haberse constituído el Comite de Cuyo, como consejeros normales", explica.



Escuchá la nota completa a continuación