Ultima fecha del Oficial 2021 de Sóftbol

Llego la ultima fecha del Round Robin del campeonato Oficial 2021 y de allí saldrán los enfrentamientos para jugar los play off, entre Banco Mendoza, UNCuyo, Capital y Maipù, por otro lado se juega el clásico de Montserrat, entre los santos azules y hormigas rojas.

Pero el domingo pasado las hormigas rojas de Montserrat tiraron al polvo la posibilidad de poder llegar a la última fecha con chances de clasificarse a los play off, cayendo por 11 a 9 carreras contra Teros Perdro Molina, los de San José en su primer torneo debut se quedaron con un meritorio quinto puesto, a muy poco de poder entrar en los play off.



Posteriormente Maipú Softbol aseguró su participación en los play off, al ganar su juego frente a Montserrat Rojo por 6 carreras a 2, los de Luzuriaga contaron con el buen lanzamiento de Zimmerman y el buen bateo de su nómina de jugadores.



Las chicas siempre presente en el dia sabado, jugaron en el diamante de Chacras de Coria, daban lugar al nuevo duelo interno bancario, donde las Rayadas Bancarias ganaron por 17 a 13 carreras a Banco Mendoza, un partido con mucha acción en las bases, gracias a la gran cantidad de carreras producidas por los bates de ambos equipos.



TABLA DE POSICIONES:

1ª Banco Mendoza 11 pts, 2ª UNCuyo 10 pts. 3ª Capital Mendoza 9 pts, 4ª Maipú Softbol 9 pts, 5ª Teros Pedro Molina 8 ptos, 6ª Montserrat Azul 5 pts. y 7ª Montserrat Rojo 5 pts.



Última 7ª FECHA Domingo 8 de Agosto.

Diamante Estadio Provincial.

10 hs. Capital Softbol vs Maipù Softbol.

12 hs. Montserrat Azul vs Montserrat Rojo

