Tercera derrota al hilo del Lobo mendocino, Tigre lo venció 2 a 0

Podría decirse o no que hubo alguna duda en el primer gol de Tigre por la ubicación del delantero, si estaba o no adelantado,una jugada "finita" como se dice en el fútbol, pero eso no cambiaría para nada la historia, antes del gol, durante el desarrollo del partido, incluyendo el segundo gol del Matador y lo que siguió despues fue un monólogo del local frente a una discretísima actuación del equipo mendocino que cosechó su tercera derrota consecutiva.

En Mendoza, el domingo a las 15.30 Gimnasia y Esgrima intentará retomar el camino del triunfo cuando reciba a Alvarado de Mar del Plata.

Al jugarse la 21ra fecha del campeonato de la Primera Nacional así han quedado las posiciones en la zona del Lobo:

Almirante Brown 36, Tigre 35, Quilmes 32, San Martín de Tucumán 31, Gimnasia y Esgrima de Mendoza 30, Belgrano de Cordoba 29, Agropecuario y Alvarado 28, Atlanta 26, Chacarita 23, Deportivo Maipú 22, Estudiantes de Rio Cuarto y Mitre de Santiago del Estero 21, Estudiantes de Buenos Aires y Témperley 20, Riestra 18, Nueva Chicago 15.

Sintesis:

Tigre: 2

Manuel Roffo; Lucas Blondel, Victor Cabrera, Francisco Oliver, Sebastián Prieto; Lucas Menossi, Sebastián Prédiger, Cristian Zabala; Milton Céliz, Pablo Magnín y Ijiel Protti. DT: Diego Martínez./Cambios: Francisco González Metilli por Menossi y Agustín Cardozo por Zabala, Gonzalo Flores por Protti y Diego Becker por Céliz, Enzo Díaz por Magnín.

Gimnasia y Esgrima: 0

Tomás Giménez; Gabriel Vallés, Diego Mondino, Franco Meritello y Lucas Carrizo; Santiago López, Iván Ramírez, Oscar Garrido, Cristian Llama; Joan Juncos y Leandro Ciccolini. DT: Diego Pozo./ Cambios: Fernando Cortés por Ciccolini, Brian Andrada por Garrido y Ramón Lentini por Llama, Nicolás Romano por Juncos y Marcos Gelabert por López García.

Goles: PT: 23: Céliz (T)/ ST: 8: Céliz (T)

Árbitro: Jorge Baliño./ Estadio Don José Dellagiovanna