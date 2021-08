En Las Heras se gritó fuerte Huracán, Huracán

Dos goles de Bruno Nasta que contabiliza 10 en su haber y el restante de José Mendez le permitieron al globito lasherino imponerse a la víbora de Puyuta que marcó a través de Cáceres que inauguró el marcador.

Los lasherinos sumaron tres puntos importantes en la lucha por ocupar un lugar entre los 8 mejores de la zona.

El otro representante sanjuanino dio el batacazo al vencer de local a Cipolletti 2 a 1, frenaron a Juventud Unida en Bolivar cuyo equipo local lo venció 1 a 0, el otro representante de San Luis Estudiantes le ganó a Independiente de Chivilcoy 1 a 0 y asì quedó la tabla de posiciones al jugarse la 17ma fecha.

Deportivo Madryn 36, Olimpo de Bahia Blanca 34, Cipolletti de Rio Negro 28, Juventud Unida-Universitario de San Luis e Independiente de Chivilcoy 27, Sportivo Peñarol y Sol de Mayo 26 y Sportivo Desamparados 24 - hasta aquí los que estarian entrando al octogonal- luego se ubican: Villa Mitre de Bahía Blanca 23, Sansinena 22, Ciudad Bolivar 21, Huracán Las Heras 20, Camioneros y Ferro Carril Oeste de General Pico 17, Circulo Deportivo Nicanor Otamandi 11, Estudiantes de San Luis 10.

La próxima fecha para los cuyanos:

Juventud Unida vs Camioneros/ Sansinena de General Cerri vs Huracán Las Heras/ Sportivo Desamparados vs Sol de Mayo de Viedma/ Círculo Deportivo vs Sportivo Peñarol y Cipolletti vs Estudiantes de San Luis.

Sintesis:

Huracán Las Heras: 3

Daniel Moyano; Arón Agüero, Cristian Medina, Marcos Barrera y Juan Marital; Javier Peñaloza, Agustín Verdugo, Luis Daher y José Méndez, Fernando Núñez y Bruno Nasta. DT: Matías Minich./ Cambios: Federico Giusepponi x Fernando Nuñez, Juan Varona x José Méndez, Ezequiel Leiva x Juan Manuel Marital.

Sportivo Desamparados: 1

Alejandro Dianda; Lucas Ceballos, Cristian Romero, Lucas Márquez y Dario Ramella; Federico Paz, Emanuel Décimo, Pablo Jofré y Matías Garrido; Bruno Rodríguez y Julio Cáceres. DT: Marcelo Fuentes./ Cambios: Adrián Maidana x Pablo Jofré, Santiago Ceballos x Federico Paz, Mariano De La Vega x Bruno Rodríguez.

Goles: PT: 13: Cáceres (SD), 22: Nasta (HLH). / ST: 13: Nasta (HLH), 28: Méndez (HLH)

Arbitro: Francisco Acosta de Santiago del Estero/ Fotos Prensa Huracán Las Heras