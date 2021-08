El Globo lasherino y la Juve puntana no se sacaron ventajas

Despues del duro golpe que significó la goleada ante Sansinena en la última fecha Huracán recibí en su estadio de la calle Olascoaga a Juventud Unida- Universitario de San Luis, de buen andar en la presente edición del Federal A, Los puntanos se pusieron en ventaja a poco de comenzar el encuentro, aunque el Globito con más ganas que fútbol, pudo empatarlo antes que terminara el primer tiempo.

Ambos equipos terminaron con diez hombres, pero la peor parte se llevó el equipo mendocino porque estuvo más minutos con un jugador menos.

La fecha 19na del Federal A se jugó en forma íntegra y así le fue a los otros representativos cuyanos:

Deportivo Madryn 2- Sportivo Desamparados 1/ Sportivo Peñarol 1- Ferro Carril Oeste de General Pico 1 y Estudiantes de San Luis 1- Circulo Deportivo Nicanor Otamendi 1.

Asi quedó la tabla:

Deportivo Madryn 40, Olimpo 35, Cipolletti 32, Juventud Unida 31, Peñarol y Sol de Mayo 30, Independiente de Chivilcoy 29, Desamparados y Sansinena 25, Ciudad Bolivar 23, Huracán Las Heras y Ferro de Pico 21, Camioneros 18 Circulo Deportivo 12,Estudiantes de San Luis 11.

Próxima fecha para los cuyanos:

Camioneros vs Huracán Las Heras/ Juventud Unida vs Sol de Mayo/ Ferro de General Pico vs Estudiantes de San Luis/ Desamparados vs Olimpo.

Síntesis:

Daniel Moyano; Lautaro Talamoni, Adolfo Tallura, Federico Giusepponi y Cristian Medina; Javier Peñaloza, Agustín Verdugo, Luis Daher y José Méndez, Fernando Núñez y Bruno Nasta. DT: Matías Minich./ Cambios:Daian García por Peñaloza, Daniel Reyes por Núñez, Gianfranco Leiva por García, Marcos Barrera por Talamoni y Lucas Agüero por Nasta (HLH).

Juventud Unida (San Luis) 1: Facundo Désima; Braian Sosa, Gabriel Ojeda, Marcos Cabrera y Eber Garro; Agustín Herrera, Federico Guerra, Juan Pablo Gobetto y Marcelo Eggel; Sebastián Balmaceda y Damián De Hoyos. DT: Alexis Matteo./ Cambios: Agustín Alcaraz por Guerra, Ignacio González por Herrera, Ignacio Morales por Balmaceda.

Estadio: Huracán Las Heras.

Goles: PT: 8: De Hoyos (JU), 35: Tallura (HLH).

Árbitro: César Ceballos (Córdoba)./ Expulsados Guerra y Moyano

Estadio General San Martín

Foto: gentileza Prensa Huracán Las Heras