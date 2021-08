Volvió a perder el Tomba y renunció el Gallego Méndez como DT

Contundente 3 a 0 de Vélez Sarsfield en El Fortin de Liniers sobre Godoy Cruz que sumó su cuarto partidos sin ganar. En el vestuario el técnico le dijo a sus jugadores que no seguía.

Las mieles de aquel triunfo ante River apenas duró una semana, fue un "veranito" en invierno. De las últimas cuatro presentaciones Godoy Cruz perdió tres partidos y empató el restante, era un secreto a voces que una nueva caida precipitaría la salida de Sebastián Mendez como técnico. A esta hora, oficialmente el club no ha emitido comunicado oficial alguno, pero colegas que estaban en Liniers (el Tomba perdió 3 a 0 con Velez) citando fuentes confiables comentaron que Sebastián Méndez les comunicó a sus jugadores que se alejaba de la institución.

Como es ya casi un clásico cuando se va un técnico, quien agarra las brasas calientes es Daniel Oldrá, el Gato, coordinador del futbol bodeguero se pondrá al frente del plantel hasta que la dirigencia encuentre el reemplazante, ahora se tirarán nombres y nombres hasta que el anuncio sea oficial, lo que se ve dificil que ante Gimnasia La Plata en el Feliciano Gambarte esté otro técnico en el banco y al menos ante el Tripero estará el Gato Oldrá.

Es la noticia mas importante en el mundo bodeguero, la goleada ante Vélez, si es exagerada o no en estos momentos es irrelevante, lo que si preocupa es que si bien en este campeonato no hay descensos, pero si el año que viene Godoy Cruz está último en la tabla de los promedios.

Síntesis:

Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Francisco Ortega; Santiago Cáseres, Federico Mancuello, Thiago Almada; Luca Orellano, Lucas Janson y Juan Manuel Lucero. DT: Mauricio Pellegrino./ Cambios:' Agustín Bouzat por Janson, Ricardo Centurión por Orellano y Cristian Tarragona por Lucero, ' Gerónimo Poblete por Almada y Leonardo Jara por Mancuello.

Godoy Cruz: Juan Espínola; Elías López, Néstor Breintenbruch, Gianluca Ferrari y Damián Pérez; Nelson Acevedo, Gonzalo Ábrego y Ezequiel Bullaude y Martín Ojeda; Sebastián Lomónaco y Alan Cantero. DT: Sebastián Méndez./ Cambios: Tomás Badaloni por Cantero, Matías Ramírez por Lomónaco y Manuel Llano por López, Valentín Burgoa por Äbrego.

Gol: PT: 45: Mancuello (VS)./ ST: 35: Breitenbruch en contra (VS); 37: Bouzat (VS)

Árbitro: Mauro Vigliano./ Estadio José Amalfitani