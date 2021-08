Gutierrez y Andes Talleres los que mandan en la Liga

Liga Mendocina de Fútbol. 14ta fecha



Resultados:



Boca Jrs. 1 (Burgoa)

Huracán LH 2 (Ruggeri,Sicala)



Fadep 2 (Moyano, Dellarrolle)

Argentino 2 (Lucero, Jofré)



Algarrobal 1 (Guevara)

CEC 1 (Gonzalez)



Godoy Cruz 1 (Gimenez)

Rodeo del Medio 2 (Coca, Soria e/c)



Andes Talleres 2 (Malinar, Carrasco)

UNCuyo 0



Gutierrez 2 (Suraci, Tejerina)

Independiente 1 (Soria)



Palmira1 (Navarro)

Rivadavia 0



Guaymallén 1 (Gobbi)

San Martín 1 (Amarillo)



Gimnasia - Luján

(juegan el lunes)



Posiciones:



Zona A: Andes Talleres 31, Argentino 28, Fadep 24, Boca y CEC 21, Rodeo 18, Godoy Cruz y UNCuyo 14, Algarrobal y Huracán 9, Beltrán 5

Zona B: Gutierrez 33, Guaymallén 27, Palmira 23, San Martín 20, Maipú e Independiente 15, Gimnasia 15, Chacras 10, Luján 8.



Próxima fecha



Rodeo del Medio vs Andes Talleres/ Club Empleados de Comercio vs Godoy Cruz/ Argentino vs Algarrobal/ Huracán Las Heras vs Fadep/ Fray Luis Beltrán vs Boca Juniors/ Independiente Rivadavia vs Luján/ San Martín vs Gimnasia y Esgrima/ Academia Chacras de Coria vs Guaymallén/ Centro Deportivo Rivadavia vs Deportivo Maipú/ Gutierrez vs Palmira



Primera B



AMUF 0- Eva Perón 2

La Gloria 5- Banfield 3

Murialdo 0- El Porvenir 1

Drummond 2- Ferroviario 2

Universitario 1- Municipal 2



Posiciones



Cicles Lavalle y El Porvenir 29, Leonardo Murialdo 28, La Gloria 25, Eva Perón 22, Municipal 21, AMUF 12,Sportivo Banfield 11, Mayor Drummond 8, Ferroviario 7.



Próxima fecha



Ferroviario vs Universitario/ El Porvenir vs Drummond/ Banfield vs Murialdo/ Eva Perón vs La Gloria/ Lavalle vs AMUF

Fotos Prensa Clubes de la Liga y Toco y me voy