Técnico que debuta gana ... y el equipo golea

Godoy Cruz logró una importante victoria ante Gimnasia La Plata 4 a 0 con goles de Pèrez, Bullaude y Ojeda. por dos. El Expreso logró mantener el arco en cero por primera vez en el campeonato.

La primera parte del encuentro fue sumamente pareja, con pocas llegadas de gol para el dueño de casa y casi ninguna clara para el equipo de Néstor Gorosito. El Expreso hizo todo el gasto pero no logró abrir el marcador.

Las llegadas por afuera de Burgoa y Altamira fueron las armas dilectas del equipo de Diego Flores que careció de buena puntería en el área para poder vencer al portero platense. Rodrigo Rey.

En el complemento la tónica fue la misma un partido chato pero con más situaciones claras. Gimansia tuvo una clarisima en los pìes de Matías Miranda pero el `porteros del Expreso respondió de gran manera y evitó la caída del arco local.

No pasaron muchos minutos y Ojeda robó una pelota en salida y quedó mano a mano con Rey, pero la definición no fue buena y pasó besando el palo derecho del ex arquero tombino. A los 15′, el partido se rompió, gracias un buen remate bombeado que se metió por arriba del portero visitante.

Allí el planteo de Gimnasia se rompió y el Lobo debió adelantar sus líneas dejando más espacios en defensa. Por eso Diego Flores mandó al campo a Lómonaco, Bullaude y Cantero con la intención de sentenciar el pleito desde la velocidad.

A los 30′ dle complemento un centro bien ejecutado por Ojeda, encontró la cabeza de Ferrari, Rey dejó el rebote corto y Bullaude ni lento ni perezoso la mandó a las piolas.

Gimnasia perdió el libreto y el Expreso se aprovechó de ese desconcierto. Un centro de Lomónaco, la dejó pasar Cantero y en el vértice del área Martín Ojeda la puso al palo más lejano de Rey para estampar el 3 a 0 final con e que Diego Flores logró su primer triunfo en Mendoza.

Para el final quedó una contra fulminante que encaró Elías López y cedió al medio para que Ojeda definiera de gran manera por arriba de Rodrigo Rey y ponerle la fresa del postre al 4 a 0 definitivo.

En su próximo partido, Godoy Cruz visitará a Aldosivi el lunes 13, a las 14.15.

Prensa Club Godoy Cruz Antonio Tomba

Síntesis:

Godoy Cruz: 4

Juan Espínola; Elías López, Néstor Breitenbruch, Gianluca Ferrari y Damián Pérez; Nelson Acevedo, Gonzalo Ábrego y Martín Ojeda; Valentín Burgoa, Tomás Badaloni y Facundo Altamira. DT: Diego Flores./ Cambios: ST: González por Breitenbruch, Cantero y Bullaude por Badaloni y Altamira, Lomónaco por Burgoa, Escobar por Pérez.

Gimnasia La Plata: 0

Rodrigo Rey; Francisco Gerometta, Guillermo Fratta, Leonardo Morales, Germán Guiffrey y Matías Melluso; Brahian Alemán, Harrinson Mancilla y Matías Miranda; Luis Rodríguez y Nicolás Contín. DT: Néstor Gorosito./ Cambios: Carbonero por Miranda, Chávez y Domínguez por Contín y Fratta.

Goles: ST: 15: Pérez (GC); 30: Bullaude (GC); 32: Ojeda (GC), Ojeda (GC).

Árbitro: Silvio Trucco.

Estadio: Feliciano Gambarte.