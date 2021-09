Argentina con bajas para el partido con Bolivia, convocaron al arquero de Boca.

El futbol no para y aunque no hay todavía una decisión clara sobre que pasará con el suspendido partido Brasil- Argentina se juega una nueva fecha de la Eliminatoria Sudamericana y la Selección Nacional enfrenta a Bolivia. De común acuerdo con el entrenador, Lionel Scaloni, los futbolistas Emiliano Martínez y Emiliano Buendía fueron autorizados a retornar a su club en el día de la fecha.Los jugadores Giovani Lo Celso y Cristian Romero también quedan desafectados para el partido con Bolivia y regresan a su club.

El partido se jugará este jueves a las 20.30 en el estadio Monumental y el árbitro designado es el colombiano Andres Rojas.

Repaso de como está la Eliminatoria de la Conmebol tras la novena fecha (falta aún disputarse la 5ta)

Eliminatorias ConMeBol



Brasil - Argentina Suspendido



Ecuador 0- Chile 0



Uruguay 4 (de Arrascaeta 2, Valverde, Martinez) - Bolivia 2 (Martins 2)



Paraguay 1 (Sanabria)- Colombia 1 (Cuadrado)



Perú 1 (Cueva) - Venezuela 0



Posiciones



Brasil 21, Argentina 15, Ecuador 13, Uruguay 12, Colombia 10, Paraguay 8, Perú 8, Chile 7, Bolivia 6, Venezuela 4.



Próxima fecha



Uruguay vs Ecuador/ Paraguay vs Venezuela/ Colombia vs Chile/ Argentina vs Bolivia/ Brasil vs Perú