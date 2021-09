Lucas Vicino debió desertar en la Copa de Oro competencia que se desarrolló en La Plata

Más allá de no haber tenido un auto para pelear por los puestos de arriba, no pudo sumar y quedó como uno de los últimos en la Copa de Oro.

El oriundo de Maipú, al volante del Dodge del equipo Galarza Racing, no pudo concluir una competencia muy complicada, donde se las ingenió para poder avanzar un puesto en la serie clasificatoria, donde concluyó noveno.

En la competencia definitiva, la cual largo desde la posición 17, fue superando algunos rivales, aunque lejos de poder ser competitivo tuvo que lidiar con un auto inestable. Y lo peor es que faltando cuatro vueltas debió desertar la competencia tras quedar fuera de pista.

“Estuvimos muy complicados tanto en la serie como en la final. Es difícil pelear por el título bajo estas circunstancias y la verdad que me preocupa. El equipo trabaja mucho pero la realidad que el auto no aparece. Además hoy Granja me pegó y tuve que abandonar. No hay que bajar los brazos e intentarlo hasta el final”, manifestó.

De esta manera, Vicino se posiciona undécimo en la Copa de Oro, con 21 puntos, a 40 unidades del líder, Jeremías Olmedo. El próximo compromiso de Lucas en esta categoría será el 26 de septiembre en La Plata.