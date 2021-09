Salió el sol en Las Heras, ganó Huracán

La lucha por el primer ascenso a esta altura del torneo es casi una quimera, pero no el ingreso al segundo, lo disputaran los equipos que terminen entre los 8 primeros de cada una de las dos zonas y ahí si que Huracán puede pelearlo, ahí está la clave para valorar el triunfo del Globito sobre Sol de Mayo, el equipo que dirige el ex arquero mundialista de la Selección no solo ocupa los primeros lugares,sino además venía de seis partidos sin goles en contra.

Comenzó ganando el Globito,se lo empataron pero renunció a su vocación ofensiva y por ello volvió a quedar arriba en el marcador y ratificó el triunfo con el tercer tanto. Ahora tendrá una prueba de fuego ante el líder del torneo en su zona Deportivo Madryn.

Sintesis:

Huracán Las Heras: 3:

Daniel Moyano; Fabricio Ojeda, Adolfo Tallura, Lautaro Talamoni y Juan Marital; Agustín Verdugo, Luis Daher, Jonathan Mazzola y Gianfranco Leiva; José Méndez y Bruno Nasta. DT: Matías Minich./ Cambios: Javier Peñaloza por Méndez, Arón Agüero por Leiva, Mauro Ruggeri por Peñaloza y Cristian Medina por Mazzola.

Sol de Mayo 1: Julio Chiarini; Maximiliano Paredes, Juan Iurino, Horacio Igarzábal y Nicolás Martínez; Rodrigo Ramírez, Leonardo Morales, Héctor Balbuena y Héctor Morales; Alberto Reyes y Ricardo Dichiara . DT: Luis Islas./ Cambios: Lucas Malacarne por Martínez, Diego Galván por Dichiara y Matías Ponce por Ramírez, Federico Ortiz por Paredes y Fernando Valdevenito por Reyes.

Goles: PT: 3: Leiva (HLH), 33' Talamoni en contra (SdM)/. ST: 6: Peñaloza (HLH), 39: Peñaloza (HLH).

Árbitro: Julio Luciano (Neuquén).

Estadio General San Martín

Los otros cuyanos:

Sansinena de General Cerri 1- Sportivo Peñarol de San Juan 0

Juventud Unida de San Luis 0- Olimpo de Bahía Blanca 0

Sportivo Desamparados 2- Estudiantes de San Luis 2

Tabla de posiciones:

Deportivo Madryn 45, Olimpo 40, Cipolletti 38, Independiente de Chivilcoy 35, Peñarol y Sol de Mayo 34, Juventud Unida 33, Ferro de General Pico 30, Sansinena 29, Villa Mitre 27, Desamparados 26, Huracán 24, Camioneros 22, Estudiantesde San Luis 15, Círculo Deportivo 13.

Próxima fecha para los cuyanos:

Independiente de Chivilcoy vs Desamparados/ Estudiantes vs Sansinena/ Peñarol vs Juventud Unida/ Deportivo Madryn vs Huracán Las Heras

Fotos: Gentileza Prensa Huracán Las Heras.