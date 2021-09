Godoy Cruz empató en el tiro del final

Godoy Cruz empató su primer partido en era de Diego Flores ante Sarmiento de Junín 1 a 1. El gol lo marcó Torres a los 16 del complemento en la única llegada clara del equipo verde en el complemento. En tiempo de descuento con 10 jugadores empató Colman de cabeza.

El primer tiempo fue sumamente parejo y si bien el Expreso tuvo situaciones, ninguna fue sumamente clara. La visita salió con un presión alta que complico en los primeros minutos, hasta que el Expreso se acomodó y tomó la pelota.

Espinola salió demasiado arriba y entregó el rachazo corto, en esa devolución Julian Chicco disparó desde la mitad de la cancha y el balón se fue por arriba del travesaño. En un partido muy táctico la paridad se los llevó de la mano al descanso.

En el complemento el planteo fue el mismo de ambos lados, pero la visita contó con un gran ingreso de Gracias, que realizó una gran jugada y tiró un centro perfecto para la cabeza de Torres que con un cabezazo certero anotó el primero.

Flores metió cambios y entre Colman, Bullaude y Lomónaco intentaron darle frescura al ataque bodeguero. A los 30 la expulsión de Ferrari complicó un poco las cosas, pero Godoy Cruz siguió atacando.

Colman generó peligro pero no pudo anotar y Bullaude tuvo otra situación clara que no pudo disparar de manera clara. El Expreso siguió buscando pero no fue claro y no pudo conseguir la merecida igualdad.

En la última del partido tras un centro perfecto de Martín Ojeda, Cristian Colmán de cabeza definió perfecto tras la salida del arquero y anotó el merecido y festejado empate.

Godoy Cruz rescató un punto valioso ante un rival directo y sigue invicto en la era de Diego Flores.

Prensa Club Godoy Cruz Antonio Tomba

Síntesis:

Godoy Cruz: 1

Juan Espínola; Elías López, Gianluca Ferrari, Leonel González y Damián Pérez; Gonzalo Ábrego, Nelson Acevedo y Martín Ojeda; Valentín Burgoa, Tomás Badaloni y Facundo Altamira. DT: Diego Flores./ Cambios: Ezequiel Bullaude por Altamira y Sebastián Lomónaco por Burgoa, Cristian Colmán por Badaloni, Andrés Melli por González.

Sarmiento 1: Manuel Vicentini; Pablo Molina, Braian Salvareschi, Federico Mancinelli, Nicolás Bazzana y Gabriel Alanís; Julián Chicco, Federico Vismara y Yair Arismendi; Patricio Cucchi y Rodrigo Salinas. DT: Mario Sciacqua./ Cambios: Gabriel Graciani por Salinas, Jonatan Torres por Cucchi, Sergio Quiroga por Vismara y Lautaro Montoya por Alanís.

Goles: ST: 16: Torres (SJ), 51: Colmán (GC).

Árbitro: Pablo Echavarría.

Expulsado: ST: Ferrari (GC) roja directa por juego brusco.

Estadio: Feliciano Gambarte.