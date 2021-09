Catalunya le jugó una mala pasada al mendocino Joel Romero por el Mundial de Superbike

Se disputó una nueva fecha en el Mundial de Superbike (categoría Supersport 300) y el mendocino Joel Romero no pudo terminar de cerrar un positivo fin de semana, ya que un choque de un rival hizo que no pudiera terminar la manga en Barcelona. Igual, el hombre del SMW Racing se mostró conforme con lo hecho durante el fin de semana.

El lujanino se mostró intrépido en el inicio de esta jornada del Superbike y otra vez venía con muy buenos tiempos y trepando en las posiciones. Después de un buen arranque en los ensayos y la Superpole (se metió en el top 30), Romero alcanzó un registro que lo posicionaba muy bien, sin embargo un accidente provocado por un contrario lo sacó de la carrera.

Una vez terminada la historia, el piloto mendocino habló de la experiencia que le dejó su paso por el circuito de Catalunya: "Venía haciendo muy bien las cosas y ya dentro de la curva 11 un piloto me choco y perdí la rueda delantera, prácticamente me quedé sin grip y me caí, una pena. Igual estaba muy contento por que habíamos mejorado mucho el tiempo con respecto a la punta. En definitiva fue un fin de semana productico sumándose a los grupos para pelear mano a mano, mucho por trabajar todavía, pero paso a paso vamos sumando kilómetros", dijo.

El próximo compromiso, vale destacar, será el venidero fin de semana en el trazado de Jerez en lo que será la penúltima prueba para la 300.