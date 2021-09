Huracán volvió al triunfo ante el duro Olimpo

Por la calidad del rival y por juego desarrollado desde el minuto inicial Huracàn Las Heras no solo consiguiò un justiciero triunfo ante Olimpo de Bahia Blanca, sino que en la recta final del torneo puede anotarse en la pelea de estar entre los 8 equipos de la zona que disputaràn uno de los ascensos de la categorìa.

El primer tiempo terminò sin goles y en el segundo llegarìan las alegrias en los pies de Bruno Nasta que en una ràfaga de 6 minutos perforó las redes de Olimpo para alcanzar el significativo triunfo.

El primero de los goles fue a los 33 y el segundo a los 39, sumando ya 12 goles en el torneo, Bruno Nasta se ha transformado en una pieza importantísima para el Globo y una figura indiscutible de la categoría en las últimas fechas,

Los otros cuyanos:

La fecha se había iniciado el viernes con la victoria de Sportivo Desamparados sobre Cipolletti por 2 a 0, este sábado el clàsico puntano entre Juventud Unida y Estudiantes terminò empatado sin goles, Sportivo Peñarol de visitante goleó a Camioneros 3 a 0 y así quedó la tabla de posiciones:

Deportivo Madryn 48, Olimpo 43, Cipolletti 41, Peñarol, Independiente de Chivilcoy y Juventud Unida 37, Sol de Mayo 35, Ferro Carril Oeste de General Pico 34, Sansinena 33, Desamparados 31, Villa Mitre 30, Ciudad Bolìvar 29, Huracán Las Heras 27, Camioneros 22, Estudiantes de San Luis 14, Circulo Deportivo Nicanor Otamendi 13.

La próxima fecha para los cuyanos (se juega el miércoles 29 de setiembre)

Círculo Deportivo vs Sportivo Desamparados/ Estudiantes de San Luis vs Camioneros/ Independiente de Chivilcoy vs Juventud Unida y Sportivo Peñarol vs Huracán Las Heras.

Síntesis:

Huracán Las Heras: 2

Daniel Moyano; Federico Giuseponi, Adolfo Tallura, Arón Agüero y Cristian Medina; Agustín Verdugo, Luis Daher, Jonathan Mazzola y Javier Peñaloza; José Méndez y Bruno Nasta. DT: Matías Minich./ Cambios: Gianfranco Leiva por Méndez, Nicolás Inostroza por Peñaloza y Lautaro Talamoni por Giusepponi, Varona por Verdugo.

Olimpo): 0

Guido Villar; Rodrigo López Alba, Nicolás Capraro, Rodrigo Herrera, Juan Perotti; Lucas Seimandi, Sebastián Fernández, Facundo Affranchino y Nair Hadad; Brian Guille y Pablo Soda. DT: Carlos Mayor./ Cambios:' Aldo Araujo por Hadad, Leonardo Valdez por Fernández, Sabatini por Seimandi.

Goles: ST: 33: Nasta (HLH), 39: Nasta ( HLH)

Árbitro: José Díaz (Villa Mercedes)/ Estadio General San Martìn