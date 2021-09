Andes Talleres y Argentino los punteros en la Zona A de la Liga Mendocina

Liga Mendocina de Futbol



Como la Zona A tiene 22 fechas (11 equipos) y la B 18 (10 equipos), se jugó solamente los partidos de esa zona, como ocurrirá también el próximo miercoles.

Resultados:

Argentino 1 (Lucero)

Rodeo del Medio 1 (Valenti)

Fray Luis Beltrán 1 (Guzmán)

Andes Talleres 2 (Zandanel, Contrera)

Huracán LH 2 (Corvalán, Cicala)

UNCuyo 3 (Donaires 2, Royo)

Boca Jrs. 1 (Alaniz)

Godoy Cruz 0

FADEP 8 (Miranda2,Marciante,Moyano,Quiroga,Diaz y Saldoval)

Algarrobal1 (Martinez)

Tabla de posiciones

Andes Talleres 41, Atlético Argentino y FADEP 39, Boca 30, CEC y UNCuyo 27, Rodeo del Medio 24,Godoy Cruz 20, Huracán 13, Algarrobal 12, Beltrán 8.

Próxima fecha

Godoy Cruz vs FADEP/Andes Talleres vs Boca/ UNCuyo vs Beltrán/ Rodeo del Medio vs Huracán, CEC vs Argentino.

Primera B

Leonardo Murialdo 4- AMUF 0

Mayor Drummond 1- Cicles Lavalle 4

Universitario 0- Eva Perón 1

Municipal 3- Sportivo Banfield 2

Ferroviario 1- El Porvenir 0

Posiciones:

Lavalle 40, Murialdo 38, El Porvenir 36, Eva Peron y Municipal 28, La Gloria 26, AMUF 15,Banfield 14, Drummond 11, Ferroviario 10, Universitario 8.

Proxima fecha

Sportivo Banfield vs Ferroviario/ Eva Perón vs Municipal/ Cicles Lavalle vs Universitario/ AMUF vs Mayor Drummond, La Gloria vs Leonardo Murialdo