Huracán Las Heras no pudo con Estudiantes de San Luis y hasta desperdició un penal

Caras largas en el estadio General San Martin de calle Olascoaga de Las Heras, el empate del Globito frente a los puntanos de Estudiantes prácticamente lo despidió de la lucha por la clasificación para entrar al Octogonal por un segundo ascenso.

Faltan cuatro fechas para el final, si se mantuviera la tabla de posiciones como hasta ahora, jugarian la final por el primer ascenso Depórtivo Madryn y Racing de Córdoba.

En la otra zona, los por ahora clasificados para pelear por el segundo ascenso son Gimnasia y Tiro y Central Norte de Salta, Chaco For Ever, Defensores de Pronunciamiento, Sportivo Las Parejas, Defensores de Belgrano de Villa Ramallo y Juventud Unida de Gualeguaychú.

Sintesis:

Huracán Las Heras: 0

Daniel Moyano; Fabricio Ojeda, Arón Agüero, Adolfo Tallura y Nicolas Inostroza; Agustin Verdugo, Luis Daher, Jonahtan Mazzola y Gianfranco Leiva , Javier Peñaloza y Bruno Nasta. DT: Matías Minich./ Cambios: Leiva x Mazzola, Agüero x Mendez.

Estudiantes (SL): 0

Marcos Abrahin; Jorge Caro, Tomás Baroni, Francisco Musso, Cristian Gorgerino; Francisco Lucero, Matías Recalde, Daniel Garro, Israel Roldán; Ricardo Valdeón y Federico Vasilchik .DT: Sebastián Pena./ Cambios: Carox Musso.

.Árbitro: Luciano Julio (Neuquén)/ Estadio General San Martín

Los otros partidos de los cuyanos:

Sportivo Desamparados de San Juan 1- Ferro Carril Oeste de General Pico, La Pampa 0

Sol de Mayo de Viedma 2- Sportivo Peñarol de San Juan 1

Juventud Unida de San Luis 1- Cipolletti de Rio Negro 1

Las posiciones:

Deportivo Madryn 51, Cipólletti de Rio Negro, Independiente de Chivilcoy y Olimpo 43, Sol de Mayo 41, Sportivo Peñarol 40, Juventud Unida de San Luis 38, Sportivo Desamparados y Sansinena y Ferro Carril Oeste de General Pico 37, Villa Mitre 33, Ciudad Bolivar 32, Huracán Las Heras 28, Camioneros 25, Estudiantes de San Luis 15, Circulo Deportivo Nicanor Otamandi 13.

La Próxima fecha para los cuyanos:

Villa Mitre vs Sportivo Desamparados/ Círculo Deportivo vs Juventud Unida/ Independiente de Chivilcoy vs Huracán Las Heras/ Estudiantes de San Luis vs Sol de Mayo.