Apenas un empate que suma de Argentina en Paraguay

Eliminatorias Conmebol



Fecha 11



Uruguay 0

Colombia 0



Paraguay 0

Argentina 0



Venezuela 1 (Ramirez)

Brasil 3 ( Marquinhos, Gabriel, Antony)



Perù 2 (Cueva, Peña)

Chile 0



Posiciones:



Brasil 27

Argentina 19

Ecuador 16

Uruguay 16

Colombia 14

Paraguay 12

Perù 11

Chile 7

Bolivia 6

Venezuela 4



(El partido Brasil - Argentina està pendiente de resoluciòn)



Pròxima fecha (este domingo, corresponde a la 5ta)



Bolivia vs Perù/ Venezuela vs Ecuador/ Colombia vs Brasil/ Argentina vs Uruguay/ Chile vs Paraguay.

Fecha 12 (se juega el jueves 14)



Bolivia vs Paraguay/ Colombia vs Ecuador/ Argentina vs Perù/ Chile vs Venezuela/ Brasil vs Uruguay.

La selección argentina careció de la efectividad que mostró en sus últimas presentaciones y en la reciente conquista de la Copa América al igualar 0-0 frente a Paraguay en Asunción como visitante, resultado que igualmente le permitió mantener la ventaja sobre su rival en la tabla de posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022.

En su por ahora plácido camino hacia Qatar 2022, los arqueros fueron las figuras de un partido que la Selección Argentina, en especial por un gran primer tiempo, mereció ganar. Sin embargo el Dibu Martínez, con un par de excelentes reacciones en el complemento, también evitó la derrota del campeón de América, que suma 23 partidos invicto.