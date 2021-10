Maipú perdió de local con el regreso de sus hinchas a la Fortaleza

Maipú no jugó bien, Chicago aprovechó las que tuvo y se llevó un triunfo del que pocos creían. Decepción para los hinchas de Maipú que no habían podido ver a su equipo en su regreso a la Primera Nacional (ex B Nacional). pero tendrán dos partidos más de local en calle Vergara, San Martín de Tucumán y Riestra y a eso hay que apostar, a creer que la próxima en casa, o las próximas, porque no, sean mejores para los Cruzados.

En la zona donde juegan Maipú y Gimnasia (el Lobo juega este martes con Belgrano en el Victor Legrotaglie), manda Almirante Brown con 51 puntos, escoltado por Quilmes con 48, San Martín de Tucumán tiene 47 y Tigre 46 (hasta acá los clasificados, uno para la final y los otros por el Reducido por el segundo ascenso.

En la etapa final del campeonato hay que recordar otro partido jugado este lunes feriado, Ferro Carril Oeste en Caballito perdía 2 a 0 con San Martín de San Juan, pero el Verdolaga en solo 14 minutos tuvo una ráfaga letal y terminó venciendo 3 a 2 al Verdinegro. Con este resultado Ferro trepó a la 3ra posiciòn con 44 puntos, desalojando a Independiente Rivadavia que quedó en cuarto lugar con 43 puntos. Los líderes son Güemes de Santiago del Estero y Barracas Central con 45.

Síntesis:

Deportivo Maipú:

Juan Cruz Bolado; Ezequiel Bonacorso, Rodrigo Colombo, Fernando Moreyra, Edgardo Díaz; Ignacio Antonio, Álvaro De Gaetani, Luciano Ortega; Mauro Cachi, Santiago González y Gonzalo Parisi. DT: Cristian Campagnani./ Cambios: Facundo Castelli x Díaz, Hernán Sosa x De Gaetani, Lucas López x Cachi, Diego Toneto x Bonacorso, Laureano Cabral x Antonio.

Nueva Chicago:

Augusto Bottini; Claudio Curima, Enzo Lettieri, Matías Escudero, Diego Martínez; Gastón Espósito, Lucas López, Maximiliano Correa, José Luis Fernández; Paul Charpentier y Agustín Maziero. DT: Walter Marchesi./ Mateo Comignani x López, Aquino x Maziero, Horacio Martinez x Charpentier.

Goles: PT: 12: Maziero (NCH), 41: Moreyra e/c (NCH)

Árbitro: Fabricio Llobet.

Estadio: Omar Higinio Sperdutti