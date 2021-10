"El Pueblo que hizo Patria" en el Campo Histórico El Plumerillo

Ubicar la historia en su lugar, revivir la hazaña del General San Martín en el Cruce de los Andes y de los hombres y mujeres que lo acompañaron es el espíritu de la obra de teatro de corte histórico que la Municipalidad de Las Heras ofrece con funciones semanales, en el Campo Histórico El Plumerillo.

Es parte de la exitosa saga teatral sanmartiniana a cargo del Elenco de Teatro Estable Municipal, dirigido por Hugo Moreno y conformada por la obra “El Ejército nacido en Cuyo”, que a lo largo de dos años fue presenciada por miles de espectadores y llegó hasta el teatro Independencia -en agosto del 2019-, junto a la anterior, estrenada en 2017, “Los preparativos del Ejército de los Andes”.

“El Pueblo que hizo Patria” cuenta con la asesoría histórica del profesor Roberto Tripolone, y ofrecerá funciones este sábado 16, a las 19 y a las 21 en función nocturna, para recrear -con actuaciones y música en vivo- los momentos previos de San Martín y su círculo íntimo antes de emprender el Cruce de los Andes, en el mismo suelo que aquellos pisaron, pero poniendo el foco especialmente en el rol de dos mujeres. Dos figuras destacadas, Martina Chapanay y Pascuala Meneses, formaron parte estratégica en los preparativos del Ejército Libertador, y reflejan el sentimiento patriótico de todo el pueblo cuyano que se sumó al anhelo de la Patria libre.

“La obra me parece una de las formas más bonitas que pueda haber para poner en valor tanto nuestra historia como nuestro patrimonio. Está genial la propuesta, muy inteligente y llamativa, sobre todo para que uno mismo pueda entender su identidad y empezar a verla desde otro punto de vista, en especial poner en valor el papel de la mujer en la campaña libertadora, más allá de las Patricias Mendocinas que es lo que más se conoce. Es mostrar toda la historia, no solo una parte”, considera Candela Tolaba, una espectadora mendocina -que ya había visitado el Campo Histórico-, pero como ella misma afirma “nunca de esta manera, como a través de la obra”.

Sobre el contenido, Candela comenta que es “una buena forma de ‘actualizar’ –digamos- la historia y ponerla en valor, conocer el Campo Histórico de esta manera te eriza la piel. Había estado antes en las visitas guiadas que están buenísimas, pero la obra te hace entender la historia de otra forma. La súper recomiendo, todos tenemos derecho a conocer nuestra historia y a visitar estos lugares, pero creo que la forma en la que los visitamos cambia totalmente la experiencia, y tener este tipo de vivencia te deja inculcada tu historia de otra forma totalmente distinta, es otra forma de aprender”, resume.

Destacando el rescate que la obra hace de la mujer como pieza clave para la campaña libertadora del General José de San Martín, otra visitante del Campo, Agustina Gómez Badano (turista de Capital Federal), expresa su sentir luego de presenciarla: “Este fin de semana largo tuve la posibilidad vacacionar unos días en Mendoza y les quiero agradecer por tener el privilegio, la suerte y el orgullo de haber podido ver la obra, por esa experiencia que vivimos con mi pareja, una experiencia que fue ‘voladora de mente’. En varias partes de la obra lloré, pensando y poniéndome en el lugar o en esas situaciones, no conocía el Campo Histórico, ni la historia de Martina y Pascuala, cuando iba pasando la obra y viviendo los personajes, me iban pasando en el cuerpo emociones, sólo pensando en el lugar que estuvieron estas grandes mujeres y que debería contarse en todos lados”, sostiene.

La joven bonaerense también remarcó la necesidad de que los jóvenes se acerquen a verla. “Soy docente en un bachillerato popular de Floresta y en lo único que podía pensar mientras veía la obra era en por qué mis alumnes no pueden mirar esto, por qué no les puedo transmitir de esta forma la historia, por qué no sabía que existían estas personas y que sería genial que todos los chicos y chicas -o por lo menos los que viven en Mendoza- tengan la suerte de poder ir a verla, se merece ese reconocimiento la obra. Si algún día hay algún formato virtual yo se lo haría ver a mis alumnes, acá les voy a contar sobre ella. En el agradecimiento final de la obra, la verdad es que nunca grité un ¡Viva la Patria! tan fuerte y tan emocionada como ese día, de hecho ahora lo cuento y me tiembla la voz”, manifiesta emocionada la turista.

Con 12 funciones por mes desde la primera en el mes de septiembre, “El Pueblo que hizo Patria” promete seguir emocionando y llenando de Patria al público que la presencie. La entrada en el Campo Histórico El Plumerillo (Independencia y Lisandro Moyano) tiene un valor de 15 UT (unidades tributarias), lo que equivale a 96 pesos. Pueden adquirirse media hora antes de cada función, en las puertas del lugar. Los cupos son limitados por lo que se recomienda reservarlas vía Whatsapp al 2617529504.

Este sábado habrá una función a las 19 y otra nocturna a las 21.

Fotos Gentileza Prensa Municipalidad de Las Heras.

El elenco de "El Pueblo que hizo Patria" está integrado por Gerónimo Miranda (General José de San Martín), Cristian Ojeda (General Las Heras), Lautaro Volpe (Tomás Guido), Migue Calderón (Mariano Necochea), Federico Bottaro (Álvarez Condarco), Neftali Villalba (Fray Luis Beltrán), Gabriela Catulo (Martina Chapanay), Diego “Chinchu” Martínez (soldado Sánchez) y María Vilchez Aruani (Pascuala Meneses).