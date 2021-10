San Rafael: discurso del Presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael

Es una gran alegría poder reencontrarnos, como todos los años, en el marco de este almuerzo de las Fuerzas Vivas, que si bien es organizado por la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael, ya pertenece a toda la sociedad sanrafaelina, principalmente a los emprendedores, empresarios y productores, a quienes agradecemos por la confianza que depositan en esta centenaria institución para representarlos y ser la voz que transmita sus necesidades a los diferentes ámbitos de decisión. Ustedes son la razón de ser de nuestra institución, gracias por estar hoy con nosotros.

Agradecemos, además, la presencia del Sr. Gobernador de la Provincia, Rodolfo Suarez, al Sr. Intendente de San Rafael, Emir Félix, a todos legisladores y funcionarios nacionales, provinciales y municipales como así también a cada uno de los representantes de las fuerzas vivas del Departamento que hoy nos acompañan.

Sumo un especial agradecimiento a los colegas, dirigentes empresariales de las cámaras territoriales, sectoriales, federaciones, confederaciones y representantes de todas las instituciones que comparten con nosotros esta vocación de servicio.

Valoramos y agradecemos especialmente, la presencia de los medios de comunicación, nuestros amigos periodistas, que son quienes colaboran para multiplicar nuestro mensaje a toda la sociedad. Gracias por estar siempre cerca.

Estamos contentos por reencontrarnos, sin embargo, no debemos olvidar que este almuerzo no es una celebración. En este tiempo hemos perdido a familiares, amigos, dirigentes. A todos ellos, y principalmente a nuestro entrañable Hermes, va mi más sentido homenaje.

Señores, estamos transitando momentos complejos, saliendo de una pandemia que puso en jaque a gran parte de nuestros emprendimientos. Nos encontramos en un camino donde intentamos volver a la normalidad, aunque muchas de nuestras actividades aún se encuentran con niveles de funcionamiento inferiores a los que tenían antes de la aparición del COVID. Esto nos obliga a analizar las causas estructurales que impiden sostener un camino sólido de crecimiento.

Las empresas son las organizaciones que brindan verdadero desarrollo a la comunidad. Cuando las empresas individualmente enfrentan dificultades, cobran importancia las instituciones, esos espacios donde se organizan las voluntades, representando diferentes territorios y actividades, buscando, ante todo, la fortaleza generada en la unión, para ser los interlocutores frente a un poder mucho más organizado que los empresarios: el poder político.

Aunque organizarse para lograr tal fortaleza no implica ser meros observadores, convertirse en comentaristas de la realidad o llamar la atención mediática con frases duras pero vacías de contenido, sino que requiere un firme compromiso con la búsqueda conjunta de soluciones, ante circunstancias que complican y entorpecen nuestras actividades. Ese es el espíritu de nuestra institución, manifestar y hacer visibles lo que nos aqueja, lo que nos preocupa, lo que realmente necesitamos, pero siempre con una propuesta, buscando ser parte de la solución y no meros denunciantes. Invitamos a todos los empresarios de San Rafael a sumarse a nuestra institución y ser parte de la acción, está en nuestras manos impulsar los cambios necesarios.

No somos los dueños de la verdad ni tenemos todas las respuestas, lo mismo sucede con el poder político. Las pymes sabemos de trabajo, inversiones y riesgos, pero conocemos donde nos aprieta el zapato, por ello creemos profundamente en las relaciones virtuosas construidas entre los sectores público y privado. Trabajar conjuntamente en la búsqueda y generación de políticas de desarrollo es el desafío que tenemos.

Las pymes aquí presentes, los empresarios que nos precedieron y tantas otras empresas que se suman, somos la Cámara de Comercio, Industria y Agropecuaria de San Rafael trabajando sin pausa, desde hace 102 años, alzando la voz del sector privado del Departamento, luchando por nuestros emprendimientos, pero, sobre todo, luchando para brindar mejores condiciones a nuestros hijos, ya que soñamos con un futuro donde puedan crecer y desarrollarse, aquí, en la misma tierra que nosotros.

Sostenemos hace tiempo la necesidad de pasar de un federalismo declarativo, a un verdadero federalismo. Hoy somos federales para cobrar impuestos pero unitarios para decidir acerca de las condiciones en las que se desarrollan la mayoría de las actividades económicas de nuestra región.

Las pymes sufrimos las consecuencias de la falta de consideración de las asimetrías en cuanto a las condiciones de base, hoy no se validan ni reconocen las realidades de una economía regional del interior del interior, todo es decidido en forma centralizada. Pedimos abrir la discusión de una regionalización laboral. No podemos seguir definiendo la remuneración y las condiciones de nuestros empleados rurales desde la realidad de la pampa húmeda, tampoco decidir los sueldos de nuestros empleados de comercio, desde los grandes centros urbanos.

Por ello, solicitamos a nuestros representantes nacionales, senadores y diputados, muchos de ellos aquí presentes, trabajar juntos, para adaptar las legislaciones laborales contemplando el concepto de regionalización, adecuadas al entorno donde se desarrollan, respetando los tiempos y formas propias de cada región.

Existe un dato que nos genera vergüenza: hace casi 20 años, desde el año 2002 para ser precisos, que se declaró en nuestro País la emergencia laboral nacional. Algo lógico para ese momento histórico de Argentina, pero inaceptable habiendo transcurrido 19 años ininterrumpidos sin resultados positivos, ya que sólo se han creado de manera constante, puestos de trabajo en el sector público, en desmedro del empleo privado.

Señores, lo repito, 19 años de emergencia laboral donde sólo se generaron planes de empleo con aportes del estado, como si eso no repercutiera en un alto costo fiscal financiado

por impuestos que, bajo este esquema, jamás son suficientes y debilitan a las fuentes genuinas de riqueza. A juzgar por los resultados, la eficiencia de esos programas ha sido lamentable. Esto sucede porque en lugar de ir a la raíz del problema, se atacan los síntomas. Y aquí nos hacemos cargo, nos ha faltado coraje para decir las cosas como son: y es que hoy necesitamos una reforma que modernice las relaciones laborales y permita generar empleo genuino y de calidad en nuestro país.

Sres. Representantes de los diferentes gremios, esto debe encontrarnos unidos, buscando las mejores opciones para la creación de empleo, respetando todos los derechos de los trabajadores, pero entendiendo que el mundo del trabajo se moderniza y la legislación debe acompañar. Esperamos ansiosamente que sean parte de esta convocatoria. Es la única forma de bajar los escandalosos índices de pobreza, desempleo e informalidad del país.

Así vamos, de emergencia en emergencia, esto permite a los sucesivos gobiernos actuar por decreto y en Argentina se ha hecho un hábito ir en contra de la Constitución y la Ley. Como bien dijo mi colega de Alvear, estamos cerca de cumplir 40 años de democracia y vemos con extrema preocupación que nuestra constitución cada día se respeta menos al momento de decidir y gobernar.

Observamos un avance y participación desmedida del estado sobre el sector privado, truncando su iniciativa, sus proyectos y la posibilidad de generar de nuevos puestos de trabajo, lo que reduce su productividad, dejando ganar a la pobreza e inseguridad.

Es imperioso plantear una reforma impositiva que permita salir de la asfixia que infiere el Estado sobre los distintos sectores productivos, asfixia alimentada por la descomunal emisión monetaria cuya consecuencia inmediata es la inflación.

Esta reforma que planteamos debe tender a un esquema simple, ágil y moderno. Tenemos un número ilógico de tasas e impuestos municipales, provinciales y nacionales, sumados a miles de trabas burocráticas que parecen querer evitar la generación de nuevas empresas o el sostenimiento de las existentes.

Valoramos el esfuerzo de la provincia en su política de una disminución progresiva de la carga impositiva y de disminución de su planta de personal, pero creemos que hay espacio para ser más agresivos y progresivos en la idea, a través de una fuerte disminución de los impuestos provinciales a las nuevas empresas o por medio de premios a las empresas que aumenten su planta de personal.

Para lograr lo anterior, es imprescindible que el Estado, en todos sus niveles, abandone su pretensión de ser el principal empleador, absorbiendo nuevos espacios en los ámbitos privados, y se dedique a generar condiciones para que las pymes podamos brindar trabajo de calidad. Recordemos siempre que la verdadera función del Estado es brindar los servicios básicos de salud, seguridad, justicia, educación e infraestructura, con excelencia y equidad territorial, respetando el federalismo tanto en el ámbito nacional, como provincial.

Entendemos que los temas mencionados son eminentemente nacionales y corresponden a las soluciones macro que debemos pelear en conjunto para modificar, pero que no dependen totalmente de nuestra voluntad o intenciones. Sin embargo, si analizamos el comportamiento de las distintas provincias, veremos que, con la misma macro, el ritmo de crecimiento de nuestros vecinos es muy superior al nuestro. Esto nos hace pensar, Señor,

Gobernador, que debemos trabajar, en conjunto, internamente para mejorar nuestros niveles de crecimiento.

La generación de empleo privado en la provincia se encuentra prácticamente estancada desde hace 10 años, lo que demuestra claramente que nuestra matriz productiva está dando muy fuertes señales de agotamiento. Debemos tener la valentía y la visión para dar todos los debates necesarios, tanto para profesionalizar al máximo nuestra actual matriz, como para propiciar las condiciones a nuevas actividades que puedan generar un salto de calidad en la economía provincial. Hablamos claramente de minería, de petróleo, de gas, de servicios basados en el conocimiento, de la producción de cannabis medicinal, entre tantas otras actividades que potencialmente podemos impulsar. En esto, es vital que todos respetemos profundamente el principio de autonomía de las diferentes comunidades de la Provincia, no podemos condicionarnos mutuamente ni negar actividades donde existe licencia social.

En lo nacional, debemos entender la importancia de sostener en el tiempo las políticas de apertura y relacionamiento inteligente con el mundo, la realidad nos ha demostrado que si se cierran las importaciones afectamos profundamente la industria nacional. En un mundo cada día más conectado y abierto al comercio internacional, debemos centrarnos en detectar los aspectos a mejorar para ser competitivos. Nadie puede decidir una inversión a largo plazo cuando se cambian las reglas de juego constantemente. Para exportar carne, se requiere un ciclo de al menos 5 a 6 años de trabajo, pero si por decisiones arbitrarias se cierran las exportaciones de golpe, no sólo se corta el ciclo, sino que se afectan las decisiones de inversión y desarrollo del sector.

Los plazos de nuestras actividades son muy diferentes a los que plantea hoy el país, hablar de largo plazo en Argentina, es hablar de 1 año, así es imposible proyectar crecimiento y desarrollo. Winston Churchill dijo alguna vez: “un político se convierte en estadista cuando deja de pensar en las próximas elecciones y comienza a pensar en las próximas generaciones” necesitamos que toda nuestra clase política empiece a transformase en estadista.

La generación de planes de incentivos a la actividad económica con apoyo estatal, son excelentes para dinamizar la economía en momentos críticos como el actual, por ello consideramos muy importante el aporte del programa Mendoza Activa I y II a nuestro territorio, siendo San Rafael, por lejos, el departamento con mayor participación en cantidad de proyectos presentados, algo que nuestra institución impulsó fuertemente. Vemos con gratitud que se tomaron en cuenta muchos de los conceptos aportados por nuestra institución en las mejoras del plan en su segunda versión.

Con simpleza, pero con contundencia, nuestros jóvenes se sumaron a la campaña provincial de Cámaras Jóvenes bajo el lema – Impuestos + Pymes. Es un claro mensaje que las nuevas generaciones de dirigentes nos brindan, debemos escucharlos. Las pymes realmente no resistimos más cargas impositivas.

Con la misma simpleza, observando al resto de los países, descubrimos algunas claves de su desarrollo: respeto institucional, justicia independiente, respeto a la propiedad privada, valoración e incentivo al mérito y a la competitividad, ese es el camino, y no la aplicación de viejas recetas que fracasan una y otra vez a lo largo de la historia como el control de precios. Si queremos frenar la inflación, proponemos que mientras dure el control de precios no se pueda emitir un sólo peso, para que el esfuerzo lo hagamos todos.

El sector vitivinícola ve con preocupación la cantidad de proyectos sobre tolerancia cero presentados en el Congreso Nacional, siendo 9 desde el 2020 a la fecha. Esto perjudicaría al sector del turismo del vino, al sector gastronómico y a toda la industria vitivinícola en general, ya que limita el problema al consumidor adulto responsable. Valoramos la política de Mendoza en cuanto al control vial de los transgresores y solicitamos a nuestros legisladores nacionales estar atentos a estas iniciativas.

Nuestro querido San Rafael es, literalmente, un oasis rodeado de desierto. El desarrollo de nuestra tierra se ha dado tras muchos años de trabajo y esfuerzo de nuestros emprendedores y productores. A pesar de ello, al no contar con un adecuado nivel de conectividad, se pierde competitividad y posibilidades de seguir desarrollándonos.

En cuanto a conectividad aérea, tenemos un aeropuerto con una pista al final de su vida útil que no permite el aterrizaje de los aviones que utilizan todas las aerolíneas que operan en el país. Existen a la fecha importantes anuncios de inversión al respecto, algo que celebramos y agradecemos tanto a la provincia como al municipio y los funcionarios nacionales que empujaron la obra, pero solicitamos al Sr. Gobernador y al Sr Intendente, su intervención directa en las gestiones necesarias para que esto se convierta en una realidad cuanto antes.

Tenemos en la provincia un corredor turístico de con amplio reconocimiento nacional e internacional, es el famoso camino del Cañón del Atuel. Es el principal atractivo del sur de la provincia, pero las condiciones actuales del mismo no permiten pensar en su correcta explotación. Es un camino de montaña comparable con los mejores recorridos del país, pero que en la actualidad sigue siendo un consolidado de tierra, sin señal de telefonía ni internet en todo su recorrido. Sr. Gobernador, es imprescindible terminar el proyecto ejecutivo de la ruta provincial 173 incluyendo al Nihuil en el recorrido y poder iniciar la búsqueda de recursos que posibiliten dar el salto de calidad necesario.

San Rafael está empezando a recuperar su actividad turística, por ello es fundamental garantizar la seguridad de nuestros visitantes y de los mismos comercios aumentando el nivel de equipamiento y tecnología de videovigilancia para seguir siendo uno de los destinos turísticos más importantes del país. Aquí también se requiere equidad y federalismo por parte de la provincia.

La falta de conectividad en los corredores turísticos es una falla grave en nuestra posibilidad de brindar un servicio de calidad, pero lo es también para lograr el arraigo y mejora de calidad de vida de los habitantes de nuestras zonas rurales, especialmente los jóvenes. La pandemia desnudó la realidad de aislamiento que sufren los puesteros y habitantes del secano, con escaso o nulo acceso a energía y mucho menos, de conectividad telefónica e internet.

El trabajo que vienen realizando los ganaderos es digno de destacarse, no sólo por el aumento en la cantidad y calidad de su producción, sino por su permanente espíritu de colaboración en las obras necesarias de mantenimiento de caminos ganaderos y combate de incendios. Destacamos en este aspecto, la permanente colaboración por parte de la DPV. Nuestros productores siempre apuestan por la actividad, a pesar de los cambios de políticas de exportación de la Nación, que afectaron principalmente al sector de cría, que veía en la venta

de la vaca de descarte a China, un excelente cierre productivo. Debe abrirse completamente esa posibilidad de exportación, sin cupos ni condicionamientos.

Resultan increíbles las dilaciones que viene sufriendo una obra vital para el desarrollo del sector, me refiero al acueducto ganadero Monte Comán – La Horqueta. Una obra solicitada por más de 20 años por esta Institución, siendo la Cámara, junto al Clúster ganadero, quienes logramos agrupar a los productores beneficiados por el proyecto, para firmar los convenios de aportes del 40% de la devolución de la inversión. Han pasado dos años desde que se llevó adelante un proceso licitatorio lamentable, que terminó por hacer caer el financiamiento. Sr. Gobernador, nuestros ganaderos se merecen una respuesta clara al respecto.

San Rafael cuenta con un parque industrial que no logra despegar precisamente por la falta de algunos servicios fundamentales. Consideramos indispensable la articulación entre provincia y municipio para brindar mejores condiciones que promuevan la instalación de nuevas industrias en nuestro departamento. Electricidad, agua, cloacas, fibra óptica y seguridad son servicios básicos y requisitos fundamentales para la inversión de las pymes. Celebramos en este sentido, los avances que viene dando el gasoducto Gas Andes.

El proceso de crecimiento de empresas tecnológicas es muy fuerte en San Rafael, llamamos a todos los integrantes de este gran y virtuoso ecosistema, instituciones públicas, gobiernos, empresas y emprendedores, a trabajar generosamente en la elaboración de un proyecto ejecutivo amplio del parque tecnológico para poder iniciar la búsqueda de financiamiento que permita su pronta construcción.

Y en un discurso de esta Cámara jamás puede faltar nuestro proyecto insignia, Paso Las Leñas. Estamos muy contentos con los avances registrados en cuanto la geología de superficie y la posibilidad de contar con los pliegos de licitación de los estudios de geología profunda. Es el paso siguiente y debe ser financiado por Argentina. Es allí donde debemos ser fuertes como provincia, entendiendo que Mendoza debe ser la Panamá Argentina. Es imprescindible entender que no existe competencia entre los pasos, sino que se complementan perfectamente y, cuantos más pasos disponga la provincia, mayor desarrollo podemos esperar. Aquí también se requieren decisiones con una visión estadista por parte de nuestros gobernantes, porque seguramente impulsarán proyectos que no van a inaugurar, pero van a sentar las bases del crecimiento de futuras generaciones.

Celebramos el convenio para el mantenimiento de la traza actual de la Ruta Nacional N° 188 y, continuando con las gestiones, nos parece oportuno convocar a nuestras cámaras vecinas, los tres municipios del oasis sur, ambas vialidades y el ministerio de infraestructura, a un taller técnico que nos permita acordar una traza definitiva para poder pelear en forma regional por esta ruta que será fundamental para los pasos Las Leñas y Pehuenche.

Señores, nuestro oasis se encuentra gravemente amenazado por una crisis hídrica que ya lleva 12 años consecutivos con precipitaciones por debajo de la media histórica, lo que conforma una tendencia muy fuerte. Nos enfrentamos a una nueva realidad, con una menor disponibilidad del recurso fundamental para nuestro sector agropecuario.

En toda crisis, aparecen oportunidades. En este caso, debemos recordar que nuestro territorio se fundó a partir del uso de los ríos de montaña por parte de nuestros pioneros, con

las herramientas tecnológicas disponibles en esa época. Considerando los grandes avances tecnológicos en sistemas de conducción, distribución y riego, hoy tenemos la oportunidad de refundar la provincia en base a la eficiencia en el uso del recurso más valioso y escaso, el agua.

Otra amenaza latente es la sentencia de la Corte Suprema respecto a la erogación del caudal de sostenimiento ecológico en La Pampa por el río Atuel, que nos obliga a tomar decisiones valientes y responsables acerca del destino de nuestros recursos.

En ese sentido, aplaudimos la decisión de avanzar con los primeros pasos que lleven a contar con un proyecto de trasvase del Río Grande al Atuel, lo que mejorará notablemente la situación de todo el oasis. Pero esta obra, que puede ser una solución determinante, llevará tiempo. Debemos actuar sobre la situación actual de manera decidida.

Valoramos a su vez, los avances en cuantos a estudios geológicos para definir el proyecto ejecutivo de la presa El Baqueano, viejo anhelo de nuestra cámara.

Así como hemos apoyado públicamente el proyecto de modificación de la ley nacional de emergencia agropecuaria, para que se activen mecanismos de asistencia en las provincias cordilleranas cuando no nieva, creemos que deben tomarse medidas similares por parte de la provincia, tratando de brindar mecanismos de asistencia mediante una ley de sequía que otorgue un marco más seguro a nuestros productores.

Además, solicitamos procesos ágiles para acompañar a nuestros productores, afectados gravemente por las recientes heladas. Trabajemos en conjunto en la búsqueda de herramientas para mitigar esta grave situación productiva y de empleo. En esto es fundamental el apoyo de los legisladores nacionales, solicitando se exima de impuestos nacionales al seguro agrícola.

Es fundamental empezar a perder el romanticismo de las producciones agropecuarias y pasar a un proceso de profesionalización con incorporación de máxima tecnología, para ello necesitamos bajar los niveles de incertidumbre y migrar a producciones intensivas tanto en pequeñas como en grandes superficies, con trabajos de apertura y sostenimiento de mercados, que deben ser acompañados por políticas macro, mucho más estables que las actuales.

Apremia un plan de financiamiento que permita a todos los productores llegar a la tecnificación de sus sistemas de riego intrafinca, la propuesta de los fondos árabes para incorporar sistemas de pivot de riego puede ser un buen inicio.

Vemos con gran preocupación que la situación diagnosticada por esta institución en relación a la orfandad de políticas estratégicas en cuanto a la producción agropecuaria del oasis, se mantiene a la fecha sin progresos considerables. Convocamos a reunirnos en un espacio proactivo que proyecte el destino de nuestra matriz agroindustrial para los próximos 20 años.

Dentro de las funciones fundamentales del estado se encuentra la prevención de eventos que pongan en riesgo la población y los emprendimientos productivos, una falla total que se dio en la inundación sufrida en Colonia Española. Entendemos la gran magnitud de las lluvias, pero la falta de mantenimiento de ese cauce, de casualidad y con suerte, no se cobró vidas humanas. Se han realizado algunos trabajos de conducción y reconstrucción del cauce, pero aún no están terminados. Se aproximan tiempos de tormentas, necesitamos asegurar la zona y contar con un programa eficiente de mantenimiento de todos los cauces aluvionales del departamento.

Es digno de destacar el aporte realizado por la específica de ganadería en materia de vivienda para choferes, su trasporte e insumos. A su vez, agradecemos las acciones del municipio y el ministerio de economía para mitigar los daños sufridos.

En cuanto a obra pública, el sector de la construcción viene muy golpeado desde finales del 2018 y no logra recuperar niveles de trabajo. Observamos con preocupación la sub ejecución presupuestaria que, de revertirse, permitiría impulsar a nuestras pymes. Proponemos priorizar toda obra de arquitectura, lo mas atomizadas posible, para permitir absorber la mayor cantidad de puestos de trabajo y permitir a la mayor cantidad de empresas volver a tener buenos niveles de actividad.

Portezuelo del Viento es una gran obra para el sur mendocino, nuestra cámara siempre apoyó su ejecución ya que nadie puede poner en duda el gran movimiento económico que generará durante su construcción. A pesar de ello, consideramos que, para revertir los daños que generó la promoción industrial en el oasis, hacen falta más inversiones en infraestructura pública que le devuelvan al sur su esplendor. Recordemos que en los años 70, el sur de la provincia representaba el 60% del PBG de la provincia, hoy apenas superamos el 20%; necesitamos volver a tener condiciones equitativas de competitividad con el resto del territorio provincial.

En estos momentos, lamentablemente, existe una gran distancia entre las agendas de la política y la agenda de los sectores económicos: mientras la política discute poder y cargos, nosotros discutimos desarrollo y crecimiento. Es imperioso que se elimine esta grieta y todas las que claramente rigen hoy a la sociedad, si queremos salir de la penosa situación en la que nos encontramos. Es nuestro deber llamar a la reflexión a nuestros dirigentes políticos, para que las construcciones colectivas, con matices, pero sin grietas, sean las que encaminen las definiciones de políticas de estado que proyecten el crecimiento de nuestra patria. Es tiempo de estadistas. La patria está en peligro.

Cuando en cualquier empresa los gastos corrientes son elevados, buscamos cómo optimizar nuestras estructuras para ser más productivos, bajando costos innecesarios. En el caso del Estado se debe discutir su peso, e iniciar un proceso de ajuste que lo lleve proporciones más lógicas, bajando principalmente el gasto del sistema político. Este ajuste de ninguna manera debe afectar los sistemas de educación, salud, seguridad o infraestructura, por el contrario, se trata de optimizar el funcionamiento para poder invertir en mejores servicios y pasar de gasto a inversión, ese es el desafío en todos los niveles de gobierno.

Reforma laboral, reforma impositiva, gestión del agua, obras estratégicas de infraestructura, generación de empleo privado, políticas de estado, plan económico consistente, reforma política, estabilidad macro y educación, esos son los pilares en los cuales debe relanzarse la provincia y el país.

Señores, como verán, el contexto es duro, complejo, difícil, inviable en muchos sentidos. Por ello es tiempo de ser valientes y tener el coraje necesario de emprender las profundas reformas mencionadas, reiteradamente, en este discurso. Aunque esto suene imposible, les voy a contar una breve historia.

Previo al cruce de los Andes, el General Pueyrredón le envió al General San Martín una serie de recursos, desde mulas hasta municiones y ropa, y le pidió que no exigiera más, porque lo que San Martín quería realizar era imposible. El general San Martín respondió agradeciendo el envío, e indicando a Pueyrredón que tenía razón, lo que pretendía llevar adelante, era imposible, sin embargo, ¡era imprescindible!

La unión de este pueblo para emprender estas luchas es difícil, pero es imprescindible, ¡cuenten con esta cámara para trabajar unidos por un futuro mejor para San Rafael!

San Rafael (Mza) 16 de Octubre 2021

Nicolás Martínez Araujo