Huracán cerró su campaña como visitante con una victoria

Olvidable campaña de Huracán Las Heras en la presente edición del Federal A. Nunca estuvo en la conversación ni por el primer lugar ni entre los que luchan por entrar al octogonal, queda un partido solo por cumplir pero habrá que barajar y dar de nuevo.

De la crónica del sitio Mendozagol leemos:

En el marco de la fecha 29 de la Zona 1 del torneo Federal A, el Club Atlético Huracán Las Heras venció 2-0 a Club Círculo Deportivo como visitante en el estadio Guillermo Trama. Javier Peñaloza y Bruno Nasta fueron los goleadores del partido para el Globo.

De principio a fin Huracán fue más que su rival y mereció la victoria. Y así fue. En un primer tiempo en el que el dominio perteneció al Globo, Javier Peñaloza marcó la diferencia a los 30 minutos de la primera etapa para estampar la diferencia a favor de los mendocinos. Así terminó el marcador.

Ya en la segunda mitad, el conjunto visitante golpeó rapido de la mano de Bruno Nasta, quien decretó el segundo gol que comenzó a darles cifras definitvas al partido. Poco pasó después, en un encuentro en el que los mendocinos fueron más los 90 minutos.

Con este resultado, Huracán quedó en la decimotercera posición con 32 unidades, mientras que el Papero se hundió aún más en la última posición con tan solo 13 puntos"

Formaciones:

Círculo Deportivo: 0

Chiappero; Vedda, Zarza, Rodríguez y Quiroga; Garay, Rodríguez, Pájaro y Ullúa; Reali y Batista.Banco: Nieto, Basterrechea, Castillo, Ramirez, Nuñez, Ayala y Astiz. DT: Luis Baldino.

Huracán Las Heras: 0

Moyano; Ojeda, Aguero, Tallura e Inostroza; Mazzola, Daher y Verdugo; Peñaloza, Nasta y Marital. Banco: Reyes, Giusepponi, García, Leiva, Nuñez, Varona y Agüero. DT: Matías Minich

Goles: Javier Peñaloza a los 31 minutos del primer tiempo y Bruno Nasta al minuto del segundo tiempo.

Arbitro: Patricio Destefano de Saladillo (Bs As)

Los otros cuyanos:

Estudiantes de San Luis 0- Olimpo de Bahía Blanca 1/ Villa Mitre de Bahía Blanca 2- Juventud Unida-Universitario de San Luis 1/ Ciudad Boliviar 3- Peñarol 1/ Sportivo Desamparados 1- Sansinena 0

Lidera el grupo Deportivo Madryn con 55 puntos (ganador de su zona e irá con el ganador de la otra por el primer ascenso), los que por ahora entran a jugar el Reducido, Cipolletti 50, Independiente de Chivilcoy 48, Olimpo, Sol de Mayo y Peñarol 46, Juventud Unida 44, Desamparados 43 (por diferencia de gol supera a Ferro con igual puntaje)

La última fecha:

Peñarol vs Estudiantes/ Huracán Las Heras vs Ferro Carril Oeste de General Pico/Juventud Unida vs Desamparados.