Una lista apócrifa no garantiza transparencia, dicen en el Frente de Todos

Luego de analizar la información enviada por el Gobierno de Mendoza sobre los vacunados en la provincia concluimos que se trata de una lista trucha.

Encontramos una serie de preocupantes irregularidades como personas que aparecen vacunadas tres veces, no se menciona el origen de los datos y ninguna de las 463 hojas con los vacunados está firmada por alguna autoridad oficial.

Tras estudiar de manera detallada la información remitida por el Gobierno de la provincia sobre los vacunados por Covid-19 estamos en condiciones de afirmar que se trata de una lista trucha que, de ninguna manera, garantiza la transparencia que datos de este nivel de sensibilidad requieren.

Es una actitud de mala fe que el “Gobierno de la modernización” haga la presentación de un informe de suma importancia en formato papel y que la lista de vacunados esté conformada por 463 hojas sin foliar y sin la firma de ninguna autoridad sanitaria de la provincia.

Esto habla de la voluntad de entorpecer el acceso y la revisión de los datos solicitados y pone de manifiesto que no hay responsables sobre la información remitida ni sobre su veracidad.

Tampoco se explicita de dónde fueron obtenidos los datos por lo cual es imposible saber si son fidedignos.

Por otra parte, la lista contiene errores de tipeo claramente malintencionados para dificultar su control. Hay funcionarios que, alegando su profesión de médicos, se vacunaron en una instancia temporal que no les correspondía.

Dentro de las irregularidades existen personas que recibieron las dos dosis de la vacuna, pero que en los listados aparecen solo una vez, así como personas que han recibido la vacuna pero no están en los listados. Hay vacunados sin ningún tipo de nexo con el sistema de salud tales como transportistas, abogados y productores de espectáculos.

El Gobierno de Mendoza, que se jacta de ser un Estado eficiente, tiene uno de los sistemas de vacunación más lentos del país.

Le exigimos al Gobierno que envíe de manera urgente los datos veraces en forma digitalizada, con indicación de matrícula de los profesionales, en orden alfabético, por departamento y con indicación de la unidad médica que realizó la vacunación.

Demandamos que la información se entregue completa y que sea de acceso público para todos los mendocinos y mendocinas, bajo el marco de la Ley de Acceso a la Información Pública. Una lista apócrifa no garantiza transparencia.



Senadores y Diputados del Frente de Todos en Mendoza